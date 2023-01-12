https://ukraina.ru/20230112/1042582079.html

Американские конгрессмены выступили против установки бюста Зеленского в здании Палаты представителей

Американские конгрессмены выступили против установки бюста Зеленского в здании Палаты представителей - 12.01.2023 Украина.ру

Американские конгрессмены выступили против установки бюста Зеленского в здании Палаты представителей

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии

2023-01-12T15:50

2023-01-12T15:50

2023-01-12T15:50

владимир зеленский

конгресс сша

бюсты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_0:29:1585:921_1920x0_80_0_0_890551c18eefcc5845b9c8a763b5dfc5.jpg

Так она отреагировала на предложение конгрессмена-республиканца Джо Уилсона установить бюст президента Украины в той части Капитолия, где расположена Палата представителей."Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - написала Грин в Twitter, прикрепив фото предлагаемой резолюции.При этом Марджори Тейлор Грин была не единственной представительницей Конгресса, выступившей против таких почестей Зеленскому. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс в Twitter задался риторическим вопросом: "А что, более $100 млрд Украине было недостаточно?"

https://ukraina.ru/20230112/1042571346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, конгресс сша, бюсты, новости