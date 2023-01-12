Американские конгрессмены выступили против установки бюста Зеленского в здании Палаты представителей
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии
Так она отреагировала на предложение конгрессмена-республиканца Джо Уилсона установить бюст президента Украины в той части Капитолия, где расположена Палата представителей.
"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - написала Грин в Twitter, прикрепив фото предлагаемой резолюции.
При этом Марджори Тейлор Грин была не единственной представительницей Конгресса, выступившей против таких почестей Зеленскому. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс в Twitter задался риторическим вопросом: "А что, более $100 млрд Украине было недостаточно?"
13:25Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем РоссияПрезидент Украины Владимир Зеленский отнюдь не "чист, как первый снег", каким его рисуют ведущие американские СМИ. Более того, его политика опасна для США. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative