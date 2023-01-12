https://ukraina.ru/20230112/1042573458.html

Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина

Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина - 12.01.2023 Украина.ру

Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина

С завидной регулярностью американские разведывательные службы сообщают об ухудшении здоровья российского президента Владимира Путина, что тут же подхватывают все западные СМИ, однако они в очередной раз ошибаются, заявил 11 января в интервью The Foreign Policy бывший посол США в РФ Джон Салливан

2023-01-12T13:51

2023-01-12T13:51

2023-01-12T13:52

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Дипломат подчеркнул, что делает выводы на основе личных встреч с российским лидером, последняя из которых состоялась в 2021 году.Салливан был вынужден срочно подать в отставку с должности посла США в РФ осенью 2022 года из-за тяжёлой болезни жены, подчеркнув, что решение о сложении полномочий не связано ни с политикой нынешней администрации Белого дома, ни со специальной военной операцией России на Украине.Дипломат уверен, что все изменения во внешности Путина обусловлены вовсе не проблемами со здоровьем, а стрессом, который естественным образом отражается на любом человеке.По его словам, подобные ошибки американских разведывательных служб происходят довольно часто, когда речь идет о здоровье кого-то из мировых лидеров, например, в августе 2006 года разведывательное сообщество США считало, что кубинскому лидеру Фиделю Кастро осталось жить 3 месяца (он скончался 25 ноября 2016 года).Ранее отвечать на вопросы западных журналистов о здоровье Путина приходилось и его подчиненным пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и главе МИД Сергею Лаврову. Оба отметили, что с российским лидером все в порядке, и, по словам министра иностранных дел, "вменяемые люди в состоянии это увидеть".Кстати, подобного рода фейки касались и самого Лаврова. Так, в ноябре 2022 года во время саммита G20 в СМИ появилась информация о его госпитализации, однако буквально через несколько минут официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в свой Telegram-канал видео, где сам глава ведомства посмеялся над слухами о себе.

https://ukraina.ru/20230112/1042572306.html

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новости, владимир путин, здоровье, посол, сша, джон салливан