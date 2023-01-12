Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина - 12.01.2023 Украина.ру
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Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина - 12.01.2023 Украина.ру
Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
С завидной регулярностью американские разведывательные службы сообщают об ухудшении здоровья российского президента Владимира Путина, что тут же подхватывают все западные СМИ, однако они в очередной раз ошибаются, заявил 11 января в интервью The Foreign Policy бывший посол США в РФ Джон Салливан
2023-01-12T13:51
2023-01-12T13:52
новости
владимир путин
здоровье
посол
сша
джон салливан
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Дипломат подчеркнул, что делает выводы на основе личных встреч с российским лидером, последняя из которых состоялась в 2021 году.Салливан был вынужден срочно подать в отставку с должности посла США в РФ осенью 2022 года из-за тяжёлой болезни жены, подчеркнув, что решение о сложении полномочий не связано ни с политикой нынешней администрации Белого дома, ни со специальной военной операцией России на Украине.Дипломат уверен, что все изменения во внешности Путина обусловлены вовсе не проблемами со здоровьем, а стрессом, который естественным образом отражается на любом человеке.По его словам, подобные ошибки американских разведывательных служб происходят довольно часто, когда речь идет о здоровье кого-то из мировых лидеров, например, в августе 2006 года разведывательное сообщество США считало, что кубинскому лидеру Фиделю Кастро осталось жить 3 месяца (он скончался 25 ноября 2016 года).Ранее отвечать на вопросы западных журналистов о здоровье Путина приходилось и его подчиненным пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и главе МИД Сергею Лаврову. Оба отметили, что с российским лидером все в порядке, и, по словам министра иностранных дел, "вменяемые люди в состоянии это увидеть".Кстати, подобного рода фейки касались и самого Лаврова. Так, в ноябре 2022 года во время саммита G20 в СМИ появилась информация о его госпитализации, однако буквально через несколько минут официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в свой Telegram-канал видео, где сам глава ведомства посмеялся над слухами о себе.
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новости, владимир путин, здоровье, посол, сша, джон салливан
Новости, Владимир Путин, Здоровье, посол, США, Джон Салливан

Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина

13:51 12.01.2023 (обновлено: 13:52 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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С завидной регулярностью американские разведывательные службы сообщают об ухудшении здоровья российского президента Владимира Путина, что тут же подхватывают все западные СМИ, однако они в очередной раз ошибаются, заявил 11 января в интервью The Foreign Policy бывший посол США в РФ Джон Салливан
Дипломат подчеркнул, что делает выводы на основе личных встреч с российским лидером, последняя из которых состоялась в 2021 году.
Салливан был вынужден срочно подать в отставку с должности посла США в РФ осенью 2022 года из-за тяжёлой болезни жены, подчеркнув, что решение о сложении полномочий не связано ни с политикой нынешней администрации Белого дома, ни со специальной военной операцией России на Украине.
"Каждый раз, когда я видел его (Путина - Ред.), я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно. У него были ясные глаза. По сравнению с людьми, которые были рядом с ним, он выглядел великолепно", — сказал Салливан.
Дипломат уверен, что все изменения во внешности Путина обусловлены вовсе не проблемами со здоровьем, а стрессом, который естественным образом отражается на любом человеке.

"Черт, даже мой внешний вид изменился из-за стресса в Москве. Я считаю, что он находится в состоянии сильного стресса, что неудивительно. У меня нет оснований полагать, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем", — подчеркнул Салливан.

По его словам, подобные ошибки американских разведывательных служб происходят довольно часто, когда речь идет о здоровье кого-то из мировых лидеров, например, в августе 2006 года разведывательное сообщество США считало, что кубинскому лидеру Фиделю Кастро осталось жить 3 месяца (он скончался 25 ноября 2016 года).
Ранее отвечать на вопросы западных журналистов о здоровье Путина приходилось и его подчиненным пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и главе МИД Сергею Лаврову. Оба отметили, что с российским лидером все в порядке, и, по словам министра иностранных дел, "вменяемые люди в состоянии это увидеть".
Кстати, подобного рода фейки касались и самого Лаврова. Так, в ноябре 2022 года во время саммита G20 в СМИ появилась информация о его госпитализации, однако буквально через несколько минут официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в свой Telegram-канал видео, где сам глава ведомства посмеялся над слухами о себе.
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