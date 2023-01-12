https://ukraina.ru/20230112/1042572306.html
Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат - 12.01.2023 Украина.ру
Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2023-01-12T12:50
2023-01-12T12:50
2023-01-12T12:50
рафаэль гросси
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"Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе. Как мы понимаем, среди прочего он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - сообщил дипломат в Twitter.Гросси ранее заявлял, что после 23 декабря намерен посетить Украину, впоследствии совершив аналогичный визит в Россию. В ходе обоих поездок он намеревается встретиться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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рафаэль гросси, владимир путин, владимир зеленский, новости, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новости, Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе. Как мы понимаем, среди прочего он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - сообщил дипломат в Twitter.
Гросси ранее заявлял, что после 23 декабря намерен посетить Украину, впоследствии совершив аналогичный визит в Россию. В ходе обоих поездок он намеревается встретиться с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.