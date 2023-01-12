https://ukraina.ru/20230112/1042564569.html

На Дуду Россия ответила Герасимовым

На Дуду Россия ответила Герасимовым - 12.01.2023 Украина.ру

На Дуду Россия ответила Герасимовым

Зеленский во Львове встретился в президентами Польши (Дудой) и Литвы (Науседой). Перед встречей он провёл совещание с украинскими политиками и военными относительно ситуации на границе с Белоруссией.

2023-01-12T12:31

2023-01-12T12:31

2023-01-12T14:16

ростислав ищенко

мнения

украина

владимир зеленский

россия

польша

анджей дуда

литва

танки

валерий герасимов

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По итогам встречи Дуда сообщил, что Польша готова передать Украине одну роту (десять штук) танков «Леопард» А1М4. Поскольку до этого Берлин и Варшава заявляли, что не намерены поставлять танки в одиночку, можно с высокой долей уверенности предположить, что в ближайшее время вопрос о предоставлении Украине десятков и даже сотен единиц основных боевых танков западного производства будет разблокирован. Во всяком случае о поставке партии британских «Челленджеров» и в Лондоне, и в Киеве говорят уже без тени сомнения.Хочу обратить внимание, что произошло это сразу после освобождения российскими войсками Соледара, в результате чего положение бахмутского гарнизона стало безнадёжным, а ситуация вокруг Северска критической для Украины. Учитывая, что не прекращаются наступательные действия ВС РФ в Марьинке, Авдеевке и на Севере, в районе Кременной, что также возобновились попытки наступать в районе Угледара, можно констатировать, что за всё время СВО украинский фронт в Донбассе, на всём его протяжении, никогда не был так близок к катастрофическому обрушению, как в последние дни.Если обрушение фронта произойдёт, то стабилизировать его Украине будет крайне трудно. Под Соледаром сгорели практически все резервы, в последние недели Киев был даже вынужден практически полностью обнажить Черниговское направление, чтобы продлить агонию Соледара. Херсонская группировка отдала под Соледар и Бахмут больше чем могла ещё месяц-полтора назад. Резервы перебрасывались даже из-под Запорожья, где Украина готовилась к наступлению с целью выхода к Мелитополю и рассечения российского сухопутного моста в Крым, но так его и не начала. Из-за нехватки сил и средств не смог Киев реализовать и амбициозный план по срезанию выступа у Кременной, с последующим прорывом через Лисичанск в направлении Луганска.Напомню, что ещё каких-то четыре недели назад киевские политики на полном серьёзе обсуждали возможность выхода к весне на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года. Сейчас о собственном наступлении ВСУ речь уже не идёт. Проблема для Киева заключается в том, чтобы в принципе остановить наступление российской армии, стабилизировать фронт, завершить очередной этап мобилизационных мероприятий, обучить мобилизованных, получить от Запада новые партии тяжёлого оружия и боеприпасов. Только в случае если все эти мероприятия удастся выполнить, киевские стратеги смогут размышлять о новых наступлениях. Хотя, судя по обвальному падению качества украинских войск, им лучше думать о простой и незатейливой жёсткой обороне, ибо для манёвренной необходимы не только генералы, которые этот самый манёвр смогут спланировать, но и офицеры, унтер-офицеры и солдаты, способные запланированное осуществить. Для этого они должны понимать свою часть задачи и действовать осмысленно, а не просто тупо умирать в окопах. Так вот пока что последние партии украинских мобилизованных, набираемые из ранее никогда не служивших, могут только массово умирать, горами трупов тормозя продвижение российских войск, но никак не осуществлять сложные манёвры, требующие высокой выучки.Соответственно, оказавшись перед лицом приближающейся катастрофы украинского фронта Запад должен был решить, что ему делать дальше. То ли свернуть помощь Украине и, не мучая её больше, позволить наконец погибнуть, то ли срочно накачивать оружием, пытаясь стабилизировать фронт на каком-нибудь тыловом рубеже.Дмитрий Медведев достаточно оптимистично прокомментировал свидание Зеленского с Дудой и Науседой, заявив, что во Львове решали вопрос возвращения западных областей Украины тем, кто считает себя их настоящими хозяевами. Однако, судя по последовавшим за этим изменениям в высшем военном руководстве, в целом российская власть оценивает львовские посиделки далеко не так оптимистично. И причина этого отнюдь не обещание Дуды передать Зеленскому 10 «Леопардов».Конечно, как было сказано выше, это не просто десяток ничего не решающих в масштабе СВО танков. Это формальное разблокирование поставок Западом тяжёлой бронетехники украинскому режиму. Если у Запада будет достаточно времени, то к лету счёт поставленных на Украину «Леопардов», «Челленджеров» и прочего (что найдут) может идти на сотни, а это уже серьёзно.Но как раз времени-то и нет. Как было сказано выше, для Украины удержание фронта — огромная проблема: новый мобилизованный контингент гибнет сотнями и тысячами, но остановить российское наступление пока не в состоянии. Фронт реально очень близок к обрушению. Между тем, если армия начала отступать перед лицом сильного противника, то остановить её сложно. Если же эта армия ко всему прочему ещё и большей частью состоит из необученных новобранцев, то максимум, что от неё можно требовать — задерживать наступающие части на отдельных рубежах на сутки-двое, и то ценой непропорционально огромных жертв.Таким образом, Украина остро нуждается в поддержке уже не только западными деньгами и оружием, но и западными войсками. Киев, конечно, хотел бы, чтобы Польша воевала с Россией вместе с ним, но, как минимум ему надо, чтобы польская армия, пусть и невоюющая, отвлекла на себя максимум российских резервов, создав эвентуальную угрозу на Белорусском направлении и вынудив перебросить дополнительные значительные силы ВС РФ на прикрытие белорусской границы. Тогда Киев может рассчитывать, что рано или поздно сможет забросать трупами наступающие сейчас российские войска, истощить их, сбить их наступательный порыв и на каком-то рубеже стабилизировать фронт, чтобы получить передышку, позволяющую привести в порядок разгромленные части, пополнить их и дождаться западной помощи военной техникой и наёмниками. Нельзя также исключить, что Зеленскому удалось убедить Дуду ввести польский контингент (поначалу небольшой) на Западную Украину, с тем, чтобы начать высвобождение украинских частей, охраняющих белорусскую границу, для переброски на фронт.В таком случае неудивительно, что на встрече присутствовал Науседа. Мы знаем позицию США – Польша войдёт на Украину, как Польша, а не как НАТО, США не собираются рисковать ядерной войной на этом этапе конфликта. Чтобы в такой ситуации иметь шанс на более-менее эффективное противостояние России, Польша должна создать для ВС РФ максимально сложную обстановку. Простейший способ решения этой проблемы – создание кризисной обстановки для гарнизона Калининградской области. Чтобы достичь этой цели необходима поддержка Литвы. Без закрытия Вильнюсом калининградского транзита полная блокада области невозможна. Полякам же нужна именно блокада, а не война.В блокаде область может держаться месяцы, но не годы. При этом если нет войны, то и наступать на территорию Польши вроде как нет оснований. Ведь это уже будет "нападение на страну НАТО". Таким образом, угрозой блокады Калининграда можно прикрыть входящую на Западную Украину группировку от ударов ВКС, а на фронт поляки и сами не полезут – предоставят возможность украинцам умирать "за западные ценности".Понятно, что Россия не для того год вела тяжёлые боевые действия, чтобы теперь позволить польско-литовскому альянсу перечеркнуть все достижения и дать возможность Украине, дождавшись западной помощи, ещё полгода-год пить из нас кровь. Ответ на готовящуюся польскую провокацию должен быть ассиметричным, молниеносным и смертельным.Думаю именно поэтому в российском военном руководстве внезапно произошли драматические изменения. Назначение начальника Генерального штаба на командную должность в СВО может быть оправдано только в том случае, если таким образом формально маскируется, а на деле подчёркивается его фактическое назначение главнокомандующего всем Западным фронтом России (от Финляндии, до Чёрного моря).И поляки, и, тем более, американцы не дети. Они не хуже нас знают, что попытки совместить высокую штабную и высокую командную должности никогда ни к чему хорошему не приводили. Обе они требуют полной отдачи (работы в режиме 24/7), при этом решаемые задачи слишком различны, чтобы эти должности был малейший резон совместить.С другой стороны Валерий Герасимов – блестящий офицер, с огромным как командным, так и штабным опытом. Девять орденов, из которых семь чисто военных, а пять и вовсе боевых, Герой России, медаль "За боевые заслуги", командование 58 армией во Второй Чеченской войне и, наконец, к моменту Крымской операции (без единого выстрела покончившей с украинской властью в Крыму путём блокады превосходящих сил украинской армии, флота и спецслужб, как имевшимися в Крыму, так и дополнительно переброшенными туда частями ВС РФ) Герасимов был уже два года, как начальник Генерального штаба. То есть, именно он занимался планированием этой операции и переброской войск для её реализации.Понятно, что для руководства СВО в нынешнем формате формирование командного кулака в лице Герасимова, Суровикина, главкома Сухопутных войск Салюкова избыточно. Но в сообщении о назначении открытым текстом говорится о расширении масштаба решаемых задач, то есть ожидается резкое изменение масштаба СВО.В своё время, в 1941 году, Жуков, будучи пожалуй лучшим на тот момент стратегом СССР, был с должности начальника Генштаба направлен на критические направления и за год, с июля 1941 по июль 1942 года, успел покомандовать Западным, Ленинградским, Резервным и вновь Западным фронтами, трижды в критической ситуации остановив прорвавшихся немцев и организовав наступление под Москвой. Только после этого он был назначен заместителем Верховного главнокомандующего и первым заместителем наркома обороны.Но у нас пока нет Западного фронта и на нас пока не напали поляки (хоть и готовятся). Если бы Герасимова назначили командующим СВО, освободив от должности начальника Генштаба, а Салюкова его заместителем, освободив от командования Сухопутными войсками, в обществе, с подачи разного рода "стратегически мыслящих" полковников в отставке, военкоров и волонтёров немедленно началась бы дискуссия по поводу того, кого, за что и с какой целью сняли и в чём заключается интрига. Это явно не способствовало бы авторитету командующих офицеров, а в конечном итоге подрывало бы боеспособность всей армии.Опять-таки, думаю, что не случайно, одновременно с назначением Герасимова и Салюкова на СВО, заместитель Герасимова по Генштабу Алексей Ким назначен и его заместителем по СВО, а генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск. Скорее всего эти офицеры будут обеспечивать коммуникацию своих начальников с соответствующими штабами, принимая на себя решение непрофильных задач.Ну а когда (и если) у Российской федерации появится Западное направление, в составе Украинского, Белорусского и Прибалтийского фронтов, де юре назначить Герасимова главкомом направления, а трёх его заместителей командующими фронтами не проблема. Пока же мы никуда не спешим, никому не угрожаем, никаких фронтов прежде времени не создаём, но перспективную командную структуру полякам показали. Пусть думают.Тем более, что для генерала Герасимова это – лебединая песня. В 2025 году ему исполнится 70 лет и он достигнет предельного для генералов армии, генерал-полковников и маршалов возраста нахождения на воинской службе. Так что в своей блестящей карьере он должен быть заинтересован поставить запоминающуюся точку (возможно даже на Варшаве).

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html

https://ukraina.ru/20230111/1042543058.html

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2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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ростислав ищенко, мнения, украина, владимир зеленский, россия, польша, анджей дуда, литва, танки, валерий герасимов