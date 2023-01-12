https://ukraina.ru/20230112/1042563212.html

Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре

Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре - 12.01.2023 Украина.ру

Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре

Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, находившихся на Украине под видом волонтеров. Сообщение ведомства 11 января опубликовал телеканал Sky News

2023-01-12T10:45

2023-01-12T10:45

2023-01-12T10:45

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О пропаже подданных Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри вблизи Соледара Нацполиция Украины сообщила 7 января. Днем позже информацию об обнаружении тела одного из них подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - написал его Телеграм-канал.Уточняется, что на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Пригожин отметил, что для многих иностранных наемников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".В настоящее время нет информации, кто именно из двух британцев погиб. Известно только, что Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.Все последние дни в Соледаре проходили ожесточенные бои, в итоге в ночь на 11 января Пригожин сообщил, что город освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер".

https://ukraina.ru/20230112/1042560713.html

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новости, новости украины, соледар, британцы, иностранные наемники, чвк "вагнер", пригожин, тело