https://ukraina.ru/20230112/1042563212.html
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре - 12.01.2023 Украина.ру
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре
Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, находившихся на Украине под видом волонтеров. Сообщение ведомства 11 января опубликовал телеканал Sky News
2023-01-12T10:45
2023-01-12T10:45
2023-01-12T10:45
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О пропаже подданных Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри вблизи Соледара Нацполиция Украины сообщила 7 января. Днем позже информацию об обнаружении тела одного из них подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - написал его Телеграм-канал.Уточняется, что на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Пригожин отметил, что для многих иностранных наемников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".В настоящее время нет информации, кто именно из двух британцев погиб. Известно только, что Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.Все последние дни в Соледаре проходили ожесточенные бои, в итоге в ночь на 11 января Пригожин сообщил, что город освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер".
https://ukraina.ru/20230112/1042560713.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, соледар, британцы, иностранные наемники, чвк "вагнер", пригожин, тело
Новости, Новости Украины, Соледар, британцы, иностранные наемники, ЧВК "Вагнер", Пригожин, тело
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре
Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, находившихся на Украине под видом волонтеров. Сообщение ведомства 11 января опубликовал телеканал Sky News
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями", — сказал сотрудник МИД.
О пропаже подданных Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри вблизи Соледара Нацполиция Украины сообщила 7 января. Днем позже информацию об обнаружении тела одного из них подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - написал его Телеграм-канал.
Уточняется, что на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Пригожин отметил, что для многих иностранных наемников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".
В настоящее время нет информации, кто именно из двух британцев погиб. Известно только, что Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.
Все последние дни в Соледаре проходили ожесточенные бои, в итоге в ночь на 11 января Пригожин сообщил, что город освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер".