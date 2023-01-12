Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре - 12.01.2023 Украина.ру
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Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре - 12.01.2023 Украина.ру
Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре
Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, находившихся на Украине под видом волонтеров. Сообщение ведомства 11 января опубликовал телеканал Sky News
2023-01-12T10:45
2023-01-12T10:45
новости
новости украины
соледар
британцы
иностранные наемники
чвк "вагнер"
пригожин
тело
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О пропаже подданных Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри вблизи Соледара Нацполиция Украины сообщила 7 января. Днем позже информацию об обнаружении тела одного из них подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин."8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - написал его Телеграм-канал.Уточняется, что на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Пригожин отметил, что для многих иностранных наемников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".В настоящее время нет информации, кто именно из двух британцев погиб. Известно только, что Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.Все последние дни в Соледаре проходили ожесточенные бои, в итоге в ночь на 11 января Пригожин сообщил, что город освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер".
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, соледар, британцы, иностранные наемники, чвк "вагнер", пригожин, тело
Новости, Новости Украины, Соледар, британцы, иностранные наемники, ЧВК "Вагнер", Пригожин, тело

Великобритания отреагировала на известие о гибели своего подданного в Соледаре

10:45 12.01.2023
 
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Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, находившихся на Украине под видом волонтеров. Сообщение ведомства 11 января опубликовал телеканал Sky News
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями", — сказал сотрудник МИД.
О пропаже подданных Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри вблизи Соледара Нацполиция Украины сообщила 7 января. Днем позже информацию об обнаружении тела одного из них подтвердил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании Эндрю Бегшоу и Кристофера Перри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - написал его Телеграм-канал.
Уточняется, что на одного из британцев выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Пригожин отметил, что для многих иностранных наемников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".
В настоящее время нет информации, кто именно из двух британцев погиб. Известно только, что Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.
Все последние дни в Соледаре проходили ожесточенные бои, в итоге в ночь на 11 января Пригожин сообщил, что город освобожден усилиями бойцов ЧВК "Вагнер".
Адриан Боке
09:42
Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в РоссииФранцузский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Об этом 12 января сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник
 
НовостиНовости УкраиныСоледарбританцыиностранные наемникиЧВК "Вагнер"Пригожинтело
 
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