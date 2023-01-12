https://ukraina.ru/20230112/1042561718.html

Морозы создали серьёзные проблемы для применения беспилотников на Украине - Bloomberg

Морозы создали серьёзные проблемы для применения беспилотников на Украине - Bloomberg - 12.01.2023 Украина.ру

Морозы создали серьёзные проблемы для применения беспилотников на Украине - Bloomberg

Установившаяся на Украине морозная погода затрудняет применение беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, отметил 11 января Bloomberg

2023-01-12T10:37

2023-01-12T10:37

2023-01-12T10:37

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На морозе батареи беспилотников и радиостанций приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к непригодности БПЛА для разведки и наведения артиллерии, объясняет информационное агентство.По словам сотрудника лондонского аналитического центра — Королевского института объединенных служб — Эда Арнольда, это лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем организовать новое наступление.При этом промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин, однако, прогнозирует Bloomberg, наступления ни с одной из сторон, скорее всего, в ближайшее время не будет.В начале 2023 года западными странами было принято решение усилить военную поддержку Киева. США обещает в самое ближайшее время поставить Киеву боевые бронированные машины Stryker и боевые машины пехоты Bradley, Польша анонсировала поставку танков Leopard 2, а Британия - танков Challenger 2.По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине только США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд.Официальные лица России, в частности глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно обращали внимание на опасность накачивания Украины западным оружием, которое угрожает в том числе европейской и глобальной безопасности.

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новости, новости украины, bloomberg, бпла, мороз, беспилотники