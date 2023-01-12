МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко
08:48 12.01.2023 (обновлено: 09:20 12.01.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко / Перейти в фотобанкАркадий Бабченко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко
МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов), следует из ведомственной базы разыскиваемых
Он разыскивается по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не указывается.
На протяжении нескольких лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, Бабченко неоднократно резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
На протяжении нескольких лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, Бабченко неоднократно резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил Василий Грицак, возглавлявший тогда Службу безопасности Украины, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как пояснил в соцсетях, из-за политических убеждений.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как пояснил в соцсетях, из-за политических убеждений.
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