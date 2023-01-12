https://ukraina.ru/20230112/1042559736.html

МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко

МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко - 12.01.2023 Украина.ру

МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов), следует из ведомственной базы разыскиваемых

2023-01-12T08:48

2023-01-12T08:48

2023-01-12T09:20

аркадий бабченко

новости

журналист

розыск

мвд

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Он разыскивается по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не указывается. На протяжении нескольких лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, Бабченко неоднократно резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил Василий Грицак, возглавлявший тогда Службу безопасности Украины, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, как пояснил в соцсетях, из-за политических убеждений.

https://ukraina.ru/20210321/1030892715.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

аркадий бабченко, новости, журналист, розыск, мвд