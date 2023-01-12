МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске - 12.01.2023 Украина.ру
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МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске - 12.01.2023 Украина.ру
МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
Силовые структуры ЛНР обнаружили тайник диверсантов киевского режима, планировавших диверсии и теракты в Луганске. Об этом сообщило 12 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона
2023-01-12T09:17
2023-01-12T09:17
новости
спецоперация
киевский режим
лнр
луганск
диверсии
теракт
тайник
оружие
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По его словам, в тайнике были обнаружены несколько пулемётов, гранатомёты, патроны различного калибра и выстрел к орудию 2А28.Киевский режим регулярно пытается совершать различного рода теракты и диверсии на территории новых регионов России. Так, 10 января группа его диверсантов была задержана в Запорожской области.31 декабря ещё один тайник боевиков был обнаружен в пригороде Луганска. В нём находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов.
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новости, спецоперация, киевский режим, лнр, луганск, диверсии, теракт, тайник, оружие
Новости, Спецоперация, киевский режим, ЛНР, Луганск, диверсии, теракт, тайник, оружие

МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске

09:17 12.01.2023
 
© vk.com / Пресс-служба МГБ ЛНРМГБ ЛНР
МГБ ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© vk.com / Пресс-служба МГБ ЛНР
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Силовые структуры ЛНР обнаружили тайник диверсантов киевского режима, планировавших диверсии и теракты в Луганске. Об этом сообщило 12 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона

"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", — рассказал собеседник агентства

По его словам, в тайнике были обнаружены несколько пулемётов, гранатомёты, патроны различного калибра и выстрел к орудию 2А28.
Киевский режим регулярно пытается совершать различного рода теракты и диверсии на территории новых регионов России. Так, 10 января группа его диверсантов была задержана в Запорожской области.
31 декабря ещё один тайник боевиков был обнаружен в пригороде Луганска. В нём находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов.
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НовостиСпецоперациякиевский режимЛНРЛуганскдиверсиитеракттайникоружие
 
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