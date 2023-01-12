https://ukraina.ru/20230112/1042559583.html

МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске

МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске - 12.01.2023 Украина.ру

МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске

Силовые структуры ЛНР обнаружили тайник диверсантов киевского режима, планировавших диверсии и теракты в Луганске. Об этом сообщило 12 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона

2023-01-12T09:17

2023-01-12T09:17

2023-01-12T09:17

новости

спецоперация

киевский режим

лнр

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теракт

тайник

оружие

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По его словам, в тайнике были обнаружены несколько пулемётов, гранатомёты, патроны различного калибра и выстрел к орудию 2А28.Киевский режим регулярно пытается совершать различного рода теракты и диверсии на территории новых регионов России. Так, 10 января группа его диверсантов была задержана в Запорожской области.31 декабря ещё один тайник боевиков был обнаружен в пригороде Луганска. В нём находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов.

https://ukraina.ru/20221128/1041277209.html

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2023

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новости, спецоперация, киевский режим, лнр, луганск, диверсии, теракт, тайник, оружие