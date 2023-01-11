https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html

Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января

Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января - 11.01.2023 Украина.ру

Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января

Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T19:10

2023-01-11T19:10

2023-01-11T19:58

эксклюзив

танки

владимир путин

спецоперация

польша

соледар

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Генерал Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, центр Соледара под контролем российских вооруженных сил, Путин дал распоряжения по новым регионам, Польша лоббирует поставки вооружения на Украину.Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в среду министром обороны России Сергеем Шойгу.«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», — сказано в сообщении военного ведомства.Также сообщается, что заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.В конце декабря 2022 года Герасимов заявил, что приоритетной задачей спецоперации на Украине в данный момент является полное освобождение Донецкой Народной Республики.Соледар и путь к АртёмовскуЦентр Соледара находится под контролем российских вооруженных сил, заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.Военные эффективно продвигаются и где-то проводят зачистку в западной части Соледара, добавил он.Во вторник вечером владелец ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что подразделения «Вагенра» контролируют всю территорию города.Как сообщается, ведущую в этом успехе сыграла группа «Вагнера». Россия обкатала ЧВК в Сирии в качестве эксперимента, говорит полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.«То, что сейчас стало "Вагнером", раньше называлось по-другому, просто у ребят хорошие маркетологи. На самом деле это тактические подразделения. И пусть теперь все эти комментаторы расскажут мне, что тактические изолированные подразделения выигрывают войну», — объяснил он.На уточняющие вопросы журналистов о ситуации вокруг Соледара пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать, призвав дождаться заявления Минобороны.При этом, по словам командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, говорить о полном освобождении Соледара можно будет к концу дня в среду или самое позднее в четверг. Остающиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины «ничего уже не поменяют», заявил он.По информации телеграм-канала Readovka, в окружение попали около 500 украинских военных. При этом украинское командование отрицает как сдачу города, так и окружение бойцов.Однако журналистам удалось выяснить, что ВСУ действительно несут колоссальные потери в боях за город. Об этом сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ.Военный охарактеризовал ситуацию в Соледаре как критическую. По его словам, несмотря на больше количество раненных и погибших, командование продолжает присылать подкрепление, которое оказывается в бедственном положении.Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ, объяснил в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск (Бахмут).Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.Распоряжения ПутинаПрезидент России Владимир Путин провел первое в году совещание с правительством.Россия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил глава государства.«Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей», — также сказал Путин.Президент отметил, что «уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему».Кроме того, Путин говорил о прогнозах западных политиков о России, которые не сбылись.Вопреки прогнозам западных чиновников, экономического краха России не случилось. 2022 год, по словам Путина, РФ закончила с минимальным уровнем безработицы — в 3,7% и инфляцией ниже прогнозных показателей (11,9%, уточнил на совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников).«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — резюмировал глава государства.Танки для ВСУГенеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте. Такое заявление он сделал на фоне боев за Соледар и Артёмовск (Бахмут).«В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовск. — Ред.) и Соледаром на Восточной Украине. Это еще раз показывает… как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины», — сказал Столтенберг на совещании с Европейской комиссией.Танки и другая тяжелая бронетехника — то, чего не хватает ВСУ, чтобы вернуть потерянные территории и пойти в наступление, написала в среду газета Independent. Тем не менее, несмотря на призывы НАТО, европейские страны не принимают однозначного решения по этой категории военной помощи.В Германии, Италии и Финляндии в течение нескольких дней говорили о готовности поставить танки Leopard2, но только в том случае, если на это пойдет ряд стран.В среду президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, после чего он подтвердил, что Польша отправит Киеву указанную технику. По данным издания FT, аналогичное решение было следом принято британским правительством и согласовано с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

https://ukraina.ru/20230111/1042548849.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, танки, владимир путин, спецоперация, польша, соледар