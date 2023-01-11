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Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-11T18:25
2023-01-11T18:25
2023-01-11T18:25
новости
россия
всу
донбасс
артемовск
соледар
северск
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Перерезание коммуникаций создаст серьезные проблемы для еще двух значительных группировок противника в Авдеевке и в Угледаре. Все идет к тому, чтобы мы этот фронт окончательно прорвали, указал специалист.Таким образом, Россия обязательно освободит Донбасс, вопрос только в сроках, заключил собеседник издания.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс, артемовск, соледар, северск
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, Артемовск, Соледар, Северск
Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Перерезание коммуникаций создаст серьезные проблемы для еще двух значительных группировок противника в Авдеевке и в Угледаре. Все идет к тому, чтобы мы этот фронт окончательно прорвали, указал специалист.
"Враг бросает в бой все резервы, которые у него есть. Но мы достаточно активно работаем по тылам с оперативными резервами. Я имею в виду Краматорск, куда прилетела ответка за Макеевку. Еще мы работаем по другим населенным пунктам. Насколько я понимаю, возможности по резервам у Украины сокращаются", - указал Евсеев.
Таким образом, Россия обязательно освободит Донбасс, вопрос только в сроках, заключил собеседник издания.