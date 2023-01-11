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Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру

Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

Взятие Соледара позволяет нам отсекать северскую группировку ВСУ. Если они не отойдут, то попадут в окружение. Кроме того, после взятия Соледара сложится тяжелое положение для тех, кто до сих пор обороняет Артемовск. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-11T18:25

2023-01-11T18:25

2023-01-11T18:25

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Перерезание коммуникаций создаст серьезные проблемы для еще двух значительных группировок противника в Авдеевке и в Угледаре. Все идет к тому, чтобы мы этот фронт окончательно прорвали, указал специалист.Таким образом, Россия обязательно освободит Донбасс, вопрос только в сроках, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, донбасс, артемовск, соледар, северск