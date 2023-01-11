https://ukraina.ru/20230111/1042549139.html

Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру

Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

Соледар и Бахмут — это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-11T17:43

2023-01-11T17:43

2023-01-11T17:43

новости

россия

соледар

всу

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a5faa7d483895745c519b40ec6b9d23.jpg

Северск — это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску, отметил эксперт.Специалист также отметил, что с приходом генерала Суровикина на пост командующего Объединенной группировкой войск был видно, что мы поменяли тактику, поэтому нельзя исключать, что будут нанесены удары по ВСУ на других направлениях.Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем, заключил собеседник издания.

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, соледар, всу, донбасс