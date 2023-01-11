Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
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Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
Соледар и Бахмут — это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-11T17:43
2023-01-11T17:43
новости
россия
соледар
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Северск — это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску, отметил эксперт.Специалист также отметил, что с приходом генерала Суровикина на пост командующего Объединенной группировкой войск был видно, что мы поменяли тактику, поэтому нельзя исключать, что будут нанесены удары по ВСУ на других направлениях.Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем, заключил собеседник издания.
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новости, россия, соледар, всу, донбасс
Новости, Россия, Соледар, ВСУ, Донбасс

Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ

17:43 11.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Соледар и Бахмут — это единый логистический центр, важный оперативно-тактический пункт и крупные склады с оружием. Поэтому за него идут такие ожесточенные бои. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Северск — это тоже укрепрайон, но не настолько серьезный, как Бахмут и Соледар. На некоторых участках мы уже перерезали дороги. Так что у нас есть хорошая возможность в оперативно-тактическом плане ударить по Северску, отметил эксперт.
"Если мы захватим важный плацдарм на линии Северск — Соледар — Артемовск, мы можем выполнять стратегическую задачу по ведению боевых действий по всей линии фронта в Донбассе. Это прелюдия к большому наступлению", - указал Алехин.
Специалист также отметил, что с приходом генерала Суровикина на пост командующего Объединенной группировкой войск был видно, что мы поменяли тактику, поэтому нельзя исключать, что будут нанесены удары по ВСУ на других направлениях.
Все зависит только от наличия сил и средств. Если у нас будет преимущество хотя бы 3:1, мы такие задачи решить сможем, заключил собеседник издания.
 
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