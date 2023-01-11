https://ukraina.ru/20230111/1042548849.html

Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января

Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января - 11.01.2023 Украина.ру

Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января

815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил РФ, ликвидация украинской государственности как проекта "анти-России" – главное для безопасности и исторического развития России

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

эксклюзив

сво

украина

россия

нато

сша

швеция

финляндия

соледар

чвк "вагнер"

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру."Ребята воюют жестко, хорошо и грамотно"Одной из главных тем остаётся освобождение города Соледар в ДНР. Полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан говорит, что в регионе – мощные укрепрайоны, которые строились восемь лет.Как сообщается, ведущую в этом успехе сыграла группа "Вагнера". Россия обкатала ЧВК в Сирии в качестве эксперимента, говорит Трухан."То, что сейчас стало "Вагнером", раньше называлось по-другому, просто у ребят хорошие маркетологи. На самом деле это тактические подразделения. И пусть теперь все эти комментаторы расскажут мне, что тактические изолированные подразделения выигрывают войну.Только дайте мне подготовиться, чтобы я выпил успокоительное. Потому что я буду смеяться до такой степени, что меня кондратий хватит. Тактика войну не выигрывает. Даже оперативное искусство войну не выигрывает. Но в моменте "вагнеровцы" эффективны", – сообщил полковник, добавив, что ребята воюют жестко, хорошо и грамотно.По словам Трухана, 815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил."То, что доломали Соледар – это очень большой успех оперативный успех. Потому что противник готовился к войне, и мы готовились к войне", – заявил полковник."Россия не откажется от достижения своих целей"Даже если в 2023 году боевые действия приостановятся и будет заключено некое мирное соглашение, оно будет временным, прогнозирует обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.По его словам, Россия не откажется от выполнения своих целей. Она будет идти до полной победы. Для нас не имеет никакого значения, продлятся ли боевые действия полгода или десять лет, потому что у России альтернативы нет."Москва уже прямым текстом говорит о том, что ликвидация украинской государственности как проекта "анти-России" – это главное для безопасности и исторического развития России. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы не уживемся. Или Россия, или Украина.Или Россия вбирает Украину в себя в виде союзного государства или по частям, или Россия будет воевать с ней и вести прокси-войну с Западом за нее столько, сколько потребуется", – сообщил политолог.В лучшем случае, боевые действия продлятся еще два-три года, считает Акопов."Мы не можем не победить. Дело не в том, что у нас больше ресурсов, чем у Украины даже с западной поддержкой. И не в том, что у нас ВПК налаживает работу и через год у нас будет сильно другая армия. А в том, что для нас это вопрос экзистенциальный.Для Украины он такой же. Но Украина не является самостоятельным образованием. Это часть России. Это то же самое, как если бы из твоей руки попытались бы вырастить отдельного человека.Из Украины вырастили гомункула, который используется против нас. Именно поэтому все попытки объединиться хотя бы в рамках Таможенного Союза были провалены. Потому что Западу и украинским элитам категорически не нужно", – сказал политолог.Швеция и Финляндия в НАТО: новая угроза для РоссииВступление Швеции и Финляндии в НАТО затягивается. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поясняет, что это связано с тем, что Турция вымогает у Швеции и Финляндии новые уступки, на которые они не могут пойти без утраты своего имиджа.Брутер напоминает, что об этом говорил шведский премьер-министр: "мы Турции не обещали, что сделаем это [пойдем на дальнейшие уступки в отношении выдачи курдов и лиц, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которых Анкара считает террористами]".При этом Анкара заявляет собственные требования и хочет, чтобы они их выполняли просто для того чтобы показать, кто здесь главный."Турция согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что США дадут соответствующую компенсацию. Турки ждут, что Америка учтет их пожелания и будет с ними разговаривать отдельно на данную тему.Пока этот процесс, по-моему, находится даже не в середине [пути].С Венгрией они [Швеция и Финляндия] договорятся, я думаю. А вот с Анкарой получить одобрение сложнее, потому что турки европейской дисциплине не подчиняются", – заявил Брутер.В случае же, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, это изменяет периметр вокруг России и показывает, что никакого завершения СВО без достижения политических целей быть не может."Дело в том, что как только Москва завершит специальную военную операцию, то, что останется от Украины, будет включено в периметр, который будет создан по западной границе России, чтобы ей можно было угрожать.Если Россия во время спецоперации не достигнет необходимых ей политических целей, то всё это будет использовано потом против нее. Точно так же, как нейтралитет Финляндии и Швеции.На каком, собственно, основании они принимаются в НАТО? Разве Россия размещает на границе Финляндии и Швеции ударные группировки, угрожает им? Вроде бы всё было спокойно всегда.Это значит, что они [США] пытаются изменить ситуацию на границах России. Точно то же будет и во всех остальных местах", – рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20230111/1042543058.html

https://ukraina.ru/20230111/1042514344.html

https://ukraina.ru/20230111/1042538668.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, нато, сша, швеция, финляндия, соледар, чвк "вагнер", брутер, петр акопов