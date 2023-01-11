В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Взятие Соледара открывает дорогу российским войскам на Славянск и Краматорск, кроме того, контроль над шахтами города также имеет военное значение. Об этом рассказала в беседе с испанским телеканалом RTVE профессор кафедры политических наук и европейских исследований Мадридского университета Комплутенсе Рут Ферреро-Туррион
Российские войска намерены использовать подземные галереи для защиты от обстрелов артиллерии ВСУ, считает профессор.
"Это стратегический элемент для размещения войск и новобранцев, которые прибудут в ближайшие недели", - сказала она телеканалу
Похожее мнение привела испанская газета El País. По словам издания, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин понимает значение шахт, обладающих "огромными галереями протяжённостью в сотни километров и глубиной 80 метров, которые могут быть использованы для размещения солдат, автомобилей и вооружения в безопасности от артиллерийского огня".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к стране по итогам 320-го дня военных действий утверждал, что в Соледаре якобы "всё разрушено, жизни почти не осталось".
17 мая 2022, 14:50Коррупционер, награждающий нацистов: в Испании раскритиковали приглашение Зеленского в МадридВместо того, чтобы приглашать Владимира Зеленского в Мадрид, испанскому правительству следовало бы отозвать своих военных из Восточной Европы и прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 16 мая испанским интернет-изданием Rebelión