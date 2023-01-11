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В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара

В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара - 11.01.2023 Украина.ру

В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара

Взятие Соледара открывает дорогу российским войскам на Славянск и Краматорск, кроме того, контроль над шахтами города также имеет военное значение. Об этом рассказала в беседе с испанским телеканалом RTVE профессор кафедры политических наук и европейских исследований Мадридского университета Комплутенсе Рут Ферреро-Туррион

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

новости

спецоперация

испания

сми

el país

соледар

шахты

вс рф

пригожин

владимир зеленский

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Российские войска намерены использовать подземные галереи для защиты от обстрелов артиллерии ВСУ, считает профессор.Похожее мнение привела испанская газета El País. По словам издания, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин понимает значение шахт, обладающих "огромными галереями протяжённостью в сотни километров и глубиной 80 метров, которые могут быть использованы для размещения солдат, автомобилей и вооружения в безопасности от артиллерийского огня".Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к стране по итогам 320-го дня военных действий утверждал, что в Соледаре якобы "всё разрушено, жизни почти не осталось".

https://ukraina.ru/20220517/1033978000.html

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новости, спецоперация, испания, сми, el país, соледар, шахты, вс рф, пригожин, владимир зеленский