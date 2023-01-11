В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042546656.html
В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
Взятие Соледара открывает дорогу российским войскам на Славянск и Краматорск, кроме того, контроль над шахтами города также имеет военное значение. Об этом рассказала в беседе с испанским телеканалом RTVE профессор кафедры политических наук и европейских исследований Мадридского университета Комплутенсе Рут Ферреро-Туррион
2023-01-11T17:15
2023-01-11T17:15
новости
спецоперация
испания
сми
el país
соледар
шахты
вс рф
пригожин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_44cb310c2a6390fc12659e28a14c741b.jpg.webp
Российские войска намерены использовать подземные галереи для защиты от обстрелов артиллерии ВСУ, считает профессор.Похожее мнение привела испанская газета El País. По словам издания, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин понимает значение шахт, обладающих "огромными галереями протяжённостью в сотни километров и глубиной 80 метров, которые могут быть использованы для размещения солдат, автомобилей и вооружения в безопасности от артиллерийского огня".Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к стране по итогам 320-го дня военных действий утверждал, что в Соледаре якобы "всё разрушено, жизни почти не осталось".
https://ukraina.ru/20220517/1033978000.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_142:0:1866:1293_1920x0_80_0_0_50ff1f402625aee73f0079e51223205c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, испания, сми, el país, соледар, шахты, вс рф, пригожин, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, Испания, СМИ, El País, Соледар, шахты, ВС РФ, Пригожин, Владимир Зеленский

В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара

17:15 11.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Взятие Соледара открывает дорогу российским войскам на Славянск и Краматорск, кроме того, контроль над шахтами города также имеет военное значение. Об этом рассказала в беседе с испанским телеканалом RTVE профессор кафедры политических наук и европейских исследований Мадридского университета Комплутенсе Рут Ферреро-Туррион
Российские войска намерены использовать подземные галереи для защиты от обстрелов артиллерии ВСУ, считает профессор.

"Это стратегический элемент для размещения войск и новобранцев, которые прибудут в ближайшие недели", - сказала она телеканалу

Похожее мнение привела испанская газета El País. По словам издания, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин понимает значение шахт, обладающих "огромными галереями протяжённостью в сотни километров и глубиной 80 метров, которые могут быть использованы для размещения солдат, автомобилей и вооружения в безопасности от артиллерийского огня".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к стране по итогам 320-го дня военных действий утверждал, что в Соледаре якобы "всё разрушено, жизни почти не осталось".
Зеленский
17 мая 2022, 14:50
Коррупционер, награждающий нацистов: в Испании раскритиковали приглашение Зеленского в МадридВместо того, чтобы приглашать Владимира Зеленского в Мадрид, испанскому правительству следовало бы отозвать своих военных из Восточной Европы и прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 16 мая испанским интернет-изданием Rebelión
 
НовостиСпецоперацияИспанияСМИEl PaísСоледаршахтыВС РФПригожинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния