https://ukraina.ru/20230111/1042546545.html

Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части

Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части - 11.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части

Западные наемники, которых перебросили в сторону Соледара — Бахмута с Харьковского направления, неуютно себя чувствуют под огнем российских войск. Они уже прикрываются теробороной как живым щитом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

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чвк "моцарт"

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Более того, по сведениям российской разведки, много наемников из распиаренной американской ЧВК "Моцарт" все чаще видят не на линии фронта, а в прифронтовых госпиталях. Об этом мало говорят, но там идет бизнес на крови, отметил эксперт.По его словам, наемники из "Моцарта" и из Польши выполняют роль черных доноров — почки, костный мозг. Именно поэтому увеличилось число без вести пропавших со стороны ВСУ.Так что они предпочитают зарабатывать деньги не на поле боя, а в прифронтовых госпиталях. Эта тенденция существует и нарастает, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, харьковская область, иностранные наемники, польша, сша, чвк "моцарт", госпитали