Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части - 11.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части - 11.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
Западные наемники, которых перебросили в сторону Соледара — Бахмута с Харьковского направления, неуютно себя чувствуют под огнем российских войск. Они уже прикрываются теробороной как живым щитом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-11T17:15
2023-01-11T17:15
новости
всу
харьковская область
иностранные наемники
польша
сша
чвк "моцарт"
госпитали
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Более того, по сведениям российской разведки, много наемников из распиаренной американской ЧВК "Моцарт" все чаще видят не на линии фронта, а в прифронтовых госпиталях. Об этом мало говорят, но там идет бизнес на крови, отметил эксперт.По его словам, наемники из "Моцарта" и из Польши выполняют роль черных доноров — почки, костный мозг. Именно поэтому увеличилось число без вести пропавших со стороны ВСУ.Так что они предпочитают зарабатывать деньги не на поле боя, а в прифронтовых госпиталях. Эта тенденция существует и нарастает, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, харьковская область, иностранные наемники, польша, сша, чвк "моцарт", госпитали
Новости, ВСУ, Харьковская область, иностранные наемники, Польша, США, ЧВК "Моцарт", госпитали

Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части

17:15 11.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Западные наемники, которых перебросили в сторону Соледара — Бахмута с Харьковского направления, неуютно себя чувствуют под огнем российских войск. Они уже прикрываются теробороной как живым щитом. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Более того, по сведениям российской разведки, много наемников из распиаренной американской ЧВК "Моцарт" все чаще видят не на линии фронта, а в прифронтовых госпиталях. Об этом мало говорят, но там идет бизнес на крови, отметил эксперт.
"Более того, по сведениям нашей разведки, много наемников из распиаренной американской ЧВК "Моцарт" все чаще видят не на линии фронта, а в прифронтовых госпиталях. Об этом мало говорят, но там идет бизнес на крови", - указал Алехин.
По его словам, наемники из "Моцарта" и из Польши выполняют роль черных доноров — почки, костный мозг. Именно поэтому увеличилось число без вести пропавших со стороны ВСУ.
Так что они предпочитают зарабатывать деньги не на поле боя, а в прифронтовых госпиталях. Эта тенденция существует и нарастает, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУХарьковская областьиностранные наемникиПольшаСШАЧВК "Моцарт"госпитали
 
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