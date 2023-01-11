Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ - 11.01.2023 Украина.ру
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Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ
Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ - 11.01.2023 Украина.ру
Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ
Власти Финляндии допускают возможность поставок танков Leopard 2 на Украину, но если на этот шаг пойдут еще несколько стран, сообщает 11 января Yle, ссылаясь на источник в правительстве
2023-01-11T18:57
2023-01-11T18:57
новости
танки
военная помощь
финляндия
украина
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Повлиять на позицию Хельсинки может решение Берлина по вопросу о поставках танков на Украину, уточнил собеседник телеканала.Yle отмечает, что у Финляндии примерно 200 Leopard 2, но количество танков, которые могут быть переданы Киеву, будет небольшим.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия может передать Украине танки Leopard, но Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.Танки и другая тяжелая бронетехника - то, чего не хватает ВСУ, чтобы вернуть потерянные территории и пойти в наступление, написала в среду газета Independent. Тем не менее, несмотря на призывы НАТО, европейские страны не принимают однозначного решения по этой категории военной помощи.
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новости, танки, военная помощь, финляндия, украина
Новости, танки, военная помощь, Финляндия, Украина

Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ

18:57 11.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus RauchenbergerLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
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Власти Финляндии допускают возможность поставок танков Leopard 2 на Украину, но если на этот шаг пойдут еще несколько стран, сообщает 11 января Yle, ссылаясь на источник в правительстве
Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи танков, однако в случае появления группы из нескольких стран, поддерживающих отправку этих танков, финская сторона рассмотрит возможность участия в процессе.
Повлиять на позицию Хельсинки может решение Берлина по вопросу о поставках танков на Украину, уточнил собеседник телеканала.
Yle отмечает, что у Финляндии примерно 200 Leopard 2, но количество танков, которые могут быть переданы Киеву, будет небольшим.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия может передать Украине танки Leopard, но Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.
Танки и другая тяжелая бронетехника - то, чего не хватает ВСУ, чтобы вернуть потерянные территории и пойти в наступление, написала в среду газета Independent. Тем не менее, несмотря на призывы НАТО, европейские страны не принимают однозначного решения по этой категории военной помощи.
Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 10:40
Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2Читатели газеты Великобритании Daily Mail отреагировали на сообщения о возможной передаче киевскому режиму танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов
 
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