Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042545079.html
Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg - 11.01.2023 Украина.ру
Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
Из-за боев в Артемовске и Соледаре украинские власти оказались в тупиковой ситуации, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg
2023-01-11T16:49
2023-01-11T16:49
всу
bloomberg
артемовск
соледар
новости
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_0:287:3071:2015_1920x0_80_0_0_fca736229a6242690aceab8c09580500.jpg
По его данным, российское наступление в районе указанных населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ."Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда ", — приводит агентство слова руководителя отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели оборонительные укрепления.Освобождение Соледара позволит России перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.По данным Минобороны, к настоящему моменту подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, в городе идут бои.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
https://ukraina.ru/20230111/1042540365.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042512255_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_95f72896b90256dcb4ef636ba3339fb7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, bloomberg, артемовск, соледар, новости, наступление
ВСУ, bloomberg, Артемовск, Соледар, Новости, наступление

Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg

16:49 11.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Из-за боев в Артемовске и Соледаре украинские власти оказались в тупиковой ситуации, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg
По его данным, российское наступление в районе указанных населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.
"Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда ", — приводит агентство слова руководителя отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели оборонительные укрепления.
Освобождение Соледара позволит России перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
По данным Минобороны, к настоящему моменту подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, в городе идут бои.
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
16:00
Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
 
ВСУbloombergАртемовскСоледарНовостинаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния