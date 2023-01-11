https://ukraina.ru/20230111/1042545079.html

Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg

Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg - 11.01.2023 Украина.ру

Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg

Из-за боев в Артемовске и Соледаре украинские власти оказались в тупиковой ситуации, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg

2023-01-11T16:49

2023-01-11T16:49

2023-01-11T16:49

всу

bloomberg

артемовск

соледар

новости

наступление

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По его данным, российское наступление в районе указанных населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ."Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг, из Запорожья, или еще откуда ", — приводит агентство слова руководителя отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине ВСУ потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск - Северск. Здесь украинские военные возвели оборонительные укрепления.Освобождение Соледара позволит России перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.По данным Минобороны, к настоящему моменту подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, в городе идут бои.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

https://ukraina.ru/20230111/1042540365.html

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всу, bloomberg, артемовск, соледар, новости, наступление