https://ukraina.ru/20230111/1042544274.html
Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в... Украина.ру, 11.01.2023
2023-01-11T16:42
2023-01-11T16:42
2023-01-11T16:42
видео
россия
украина
бразилия
сша
протест
переворот
майдан
виктор янукович
жаир болсонару
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Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в Бразилии и почему переворот не поддержали США и страны Европы. Также он рассказал, в чём различия между украинскими "майданами" и бразильской попыткой переворота: 0:38 – Причины протестов в Бразилии и их провала; 4:19 – Украинские "майданы" и бразильская попытка переворота; 10:40 – США и бразильские лидеры: чем Лула да Сильва отличается от Януковича? 14:24 – Экстрадиция Болсонару из США.Напомним, 8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции. Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.
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видео, россия, украина, бразилия, сша, протест, переворот, майдан, виктор янукович, жаир болсонару, днр, лнр, видео
Видео, Россия, Украина, Бразилия, США, протест, переворот, Майдан, Виктор Янукович, Жаир Болсонару, ДНР, ЛНР
Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в Бразилии и почему переворот не поддержали США и страны Европы. Также он рассказал, в чём различия между украинскими "майданами" и бразильской попыткой переворота:
0:38 – Причины протестов в Бразилии и их провала;
4:19 – Украинские "майданы" и бразильская попытка переворота;
10:40 – США и бразильские лидеры: чем Лула да Сильва отличается от Януковича?
14:24 – Экстрадиция Болсонару из США.
Напомним, 8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции. Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.