https://ukraina.ru/20230111/1042544274.html

Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео

Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео - 11.01.2023 Украина.ру

Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео

Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в... Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T16:42

2023-01-11T16:42

2023-01-11T16:42

видео

россия

украина

бразилия

сша

протест

переворот

майдан

виктор янукович

жаир болсонару

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042542768_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e48aeb0d2100c9d2ac08235f4db1130c.jpg

Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в Бразилии и почему переворот не поддержали США и страны Европы. Также он рассказал, в чём различия между украинскими "майданами" и бразильской попыткой переворота: 0:38 – Причины протестов в Бразилии и их провала; 4:19 – Украинские "майданы" и бразильская попытка переворота; 10:40 – США и бразильские лидеры: чем Лула да Сильва отличается от Януковича? 14:24 – Экстрадиция Болсонару из США.Напомним, 8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции. Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, бразилия, сша, протест, переворот, майдан, виктор янукович, жаир болсонару, днр, лнр, видео