Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
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Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в... Украина.ру, 11.01.2023
2023-01-11T16:42
2023-01-11T16:42
видео
россия
украина
бразилия
сша
протест
переворот
майдан
виктор янукович
жаир болсонару
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Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в Бразилии и почему переворот не поддержали США и страны Европы. Также он рассказал, в чём различия между украинскими "майданами" и бразильской попыткой переворота: 0:38 – Причины протестов в Бразилии и их провала; 4:19 – Украинские "майданы" и бразильская попытка переворота; 10:40 – США и бразильские лидеры: чем Лула да Сильва отличается от Януковича? 14:24 – Экстрадиция Болсонару из США.Напомним, 8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции. Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.
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видео, россия, украина, бразилия, сша, протест, переворот, майдан, виктор янукович, жаир болсонару, днр, лнр, видео
Видео, Россия, Украина, Бразилия, США, протест, переворот, Майдан, Виктор Янукович, Жаир Болсонару, ДНР, ЛНР

Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео

16:42 11.01.2023
 
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Ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Харламенко рассказал о том, что произошло в Бразилии и почему переворот не поддержали США и страны Европы. Также он рассказал, в чём различия между украинскими "майданами" и бразильской попыткой переворота:
0:38 – Причины протестов в Бразилии и их провала;
4:19 – Украинские "майданы" и бразильская попытка переворота;
10:40 – США и бразильские лидеры: чем Лула да Сильва отличается от Януковича?
14:24 – Экстрадиция Болсонару из США.
Напомним, 8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции. Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.
 
ВидеоРоссияУкраинаБразилияСШАпротестпереворотМайданВиктор ЯнуковичЖаир БолсонаруДНРЛНР
 
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