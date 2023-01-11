https://ukraina.ru/20230111/1042540365.html

Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января

Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января - 11.01.2023 Украина.ру

Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января

Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T16:00

2023-01-11T16:00

2023-01-11T18:15

эксклюзив

хроники

спецоперация

минобороны рф

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соледар

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Аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск. Интенсивность обстрелов ДНР снизилась в 2,5 раза. Российские военные отразили атаки на нескольких направлениях и уничтожили технику противникаЗападные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска оставить Артемовск, чтобы отойти на новую линию обороны, пишет газета Wall Street Journal.Согласно изданию, они все больше переживают по поводу того, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России».Отмечается, что из-за этого украинские войска потеряли силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.По данным того же издания, ВСУ признают, что несут большие потери в районе Артемовска.«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — сказал один из командующих украинскими войсками в городе.Город Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Ситуация в районе Артемовска давно находится в центре внимания западной общественности.Еще в октябре миллиардер Илон Маск интересовался у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как у России «обстоят дела» в этом городе. Медведев в ответ на это пригласил Маска в Москву на День Победы.Также эксперты следят за обстановкой в Соледаре — город находится примерно в 75 км от Донецка и 10 км от Артёмовска.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что центр Соледара перешел под контроль российских сил, которые проводят зачистку уже в западной части города.Информацию подтверждали и западные журналисты, которые утверждали, что населенный пункт находится практически под полным контролем российской стороны.Позже основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Минобороны РФ позднее сообщило, что подразделения ВДВ России блокировали Соледар с северной и южной частей, в самом городе ведут бой штурмовые отряды. По данным Минобороны, в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное в районе Соледара.По словам командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, говорить о полном освобождении Соледара можно будет к концу дня в среду или самое позднее в четверг. Остающиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины «ничего уже не поменяют», заявил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами призвал дождаться официальных заявлений по Соледару, но констатировал «положительную динамику» специальной военной операции.Западные СМИ отметили значение взятия российскими силами под контроль Соледара под Артёмовском и возможности, которые при этом открываются. Как заметило издание New York Times, последние сражения указывают на «изменение ритма» боевых действий.По мнению газеты, взятие Соледара позволит РФ разместить артиллерию на новых позициях и усилить давление на украинские линии снабжения, ведущие к крупному логистическому узлу Артемовску и городу Северск.Wall Street Journal отмечает, что взятие Соледара позволит РФ перерезать украинские линии снабжения в районе Артемовска и продолжить наступление на город, контроль над которым будет иметь как стратегическое, так и символическое значение.По мнению британской газеты Telegraph, окружение Артемовска будет угрожать позициям украинских войск и может привести к прорыву их линии обороны, а также открыть путь к Краматорску и Славянску, где в апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса начались первые активные бои между силами ДНР и Киева.Испанская газета Pais, кроме стратегического значения Соледара, отмечает и его экономическую значимость. По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, руководство Украины, бросая все новые и новые силы на Соледарское направление, совершенно не думало о потерях, заранее списав большое количество военных. «Украинское руководство в течение всей обороны что Соледара, что Артемовска не считалось со своими потерями абсолютно, бросая в эту топку все новые и новые соединения и войсковые части. Для них не проблема была бросить своих военнослужащих в уже занятом нами городе. Их просто заранее списали, их уже не считали живыми и нужными», — сказал он.Среди тех украинских военных, кто остался в городе, продолжил Гагин, могут быть раненые, те, кто остался без связи, кто ушел на задание и не успел с него вернуться.«В любом случае всех этих людей там просто бросили. Украина бросает своих военнослужащих. Все для того, чтобы вовремя и красиво доложить своим хозяевам из Соединенных Штатов и Лондона, Брюсселя, из НАТО, что они такие молодцы, так замечательно воюют, так героически обороняют», — отметил он.По словам Гагина, подобные действия Киева — это «просто утилизация украинского мужского населения».«По большому счету, для них это просто ресурсы, как щепки в огонь», — сказал он. Скорее всего, указал эксперт, сейчас оставшиеся будут массово сдаваться в плен и наконец-то смогут хотя бы в плену отогреться и поесть по-человечески, получить медицинскую помощь.Эксперт считает, что взятие Соледара и других «городов-крепостей» — это важная стратегическая победа, в том числе в информационном плане. «На самом деле, это важная победа стратегическая на этом театре военных действий. Это важная победа и в информационном плане», — сказал он.Гагин отметил, что освободив Соледар, российские силы перекроют снабжение сразу нескольких украинских группировок.«Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению, потому что тем самым мы перекрываем пути к дальнейшему снабжению сразу нескольких украинских группировок», — заявил он.В частности, далее открываются Краматорск и Славянск.«Краматорск и Славянск тоже очень важны. Во-первых, это территории ДНР, Во-вторых, это узловые очаги сопротивления противника», — пояснил эксперт.Сокращение обстрелов ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) в среду за три часа восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО), свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, с 10:50 до 13:55 мск под огнем украинской армии оказались три населенных пункта ДНР.В 11:05 мск по поселку Старомихайловка было выпущено пять ракет из РСЗО. Также по Донецку и Старомихайловке в общей сложности было выпущено 20 снарядов из артиллерии натовского образца калибра 155 мм.Кроме того, по поселку Александровка украинская армия выпустила восемь снарядов из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Звезда», за последние 10 дней националисты осуществили 256 обстрелов города, под огнем находились все районы.Кулемзин также отметил, что обстрелы Донецка со стороны украинских силовиков приводят к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.«Три человека погибли, 25 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Разрушено 79 домостроений и 29 объектов инфраструктуры», — добавил Кулемзин.При этом подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента ДНР Андрей Баевский заверил, что в последние дни интенсивность ударов Вооруженных сил Украины по территории ДНР снизилась в 2,5 раза благодаря контрбатарейной борьбе сил РФ.«Я хочу отметить, что на данный момент выпущено менее 40 боеприпасов крупного калибра по всем городам ДНР. Общее количество боеприпасов, выпущенных ВСУ вчера, составило 109 единиц. Это в 2,5 раза меньше, чем обычно», — сказал он в эфире Первого канала.Военный отметил, что снижение интенсивности обстрелов стало устойчивой тенденцией с нового года. «Это говорит о том, что в целом наша работа, которая направлена на уничтожение артиллерийских систем противника, дает свои результаты», — указал офицер.Ранее Баевский заявлял, что ВСУ продолжают вести террористические обстрелы населенных пунктов ДНР. При этом он подчеркнул, что на текущий момент наиболее активной и горячей точкой является северный фланг линии боевого соприкосновения на донецком направлении, однако и на других направлениях были достигнуты значительные успехи.Успехи российских военныхКиев за сутки потерял на Купянском и Краснолиманском направлении 120 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ.«На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации было нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригады Украины в районах Торского (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР).Кроме того, в районах Кузьмино (ЛНР) и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Подгородное ДНР, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.«На Южнодонецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля», — сообщил представитель Минобороны.Также российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска.«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.По его словам, в районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.По данным Конашенкова, за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.«В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Котовка Харьковской области, артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны РФ.Также он сообщил об уничтожении двух украинских самоходных пушек 2С7 «Пион» и буксируемой гаубицы Д-20 в ДНР.По данным Конашенкова, российские военные поразили две гаубицы Д-30 в Харьковской области и ДНР, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Павловка (ДНР).«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.«Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР) и Картамышево (ЛНР). В районе населенного пункта Брянка (ЛНР) сбита американская противорадиолокационная ракета HARM», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожен 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, а также 7473 танка и других боевых бронемашин.

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https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, минобороны рф, конашенков, всу, днр, обстрелы, атаки, соледар, артемовск, эксперт