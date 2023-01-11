https://ukraina.ru/20230111/1042540028.html
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши - 11.01.2023 Украина.ру
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове
2023-01-11T15:58
2023-01-11T15:58
2023-01-11T16:06
новости
владимир зеленский
анджей дуда
львов
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Никаких подробностей встречи глав государств парламентарий не привел.В прошлый раз Зеленский и Дуда встретились в конце декабря, когда президент Украины возвращался в Киев после официального визита в США.
https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, анджей дуда, львов
Новости, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Львов
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:58 11.01.2023 (обновлено: 16:06 11.01.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове