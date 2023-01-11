Зеленский во Львове встретился с президентом Польши

Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миром На Украине эксперты размышляют над тем, что будет, если боевые действия приобретут затяжной характер. Не устанут ли бойцы несущих огромные потери ВСУ, и насколько долго Запад готов поддерживать киевский режим?