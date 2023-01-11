Зеленский во Львове встретился с президентом Польши - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042540028.html
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши - 11.01.2023 Украина.ру
Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове
2023-01-11T15:58
2023-01-11T16:06
новости
владимир зеленский
анджей дуда
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041358_0:17:1042:603_1920x0_80_0_0_dae3e35e2079a73ba8dfdb143efa60d2.jpg
Никаких подробностей встречи глав государств парламентарий не привел.В прошлый раз Зеленский и Дуда встретились в конце декабря, когда президент Украины возвращался в Киев после официального визита в США.
https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041358_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_7a0244390dc979a23b1696ae53624b0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, анджей дуда, львов
Новости, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Львов

Зеленский во Львове встретился с президентом Польши

15:58 11.01.2023 (обновлено: 16:06 11.01.2023)
 
© president.gov.uaЗеленский и Анджей Дуда
Зеленский и Анджей Дуда
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой во Львове

"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Никаких подробностей встречи глав государств парламентарий не привел.
В прошлый раз Зеленский и Дуда встретились в конце декабря, когда президент Украины возвращался в Киев после официального визита в США.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
06:31
Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миромНа Украине эксперты размышляют над тем, что будет, если боевые действия приобретут затяжной характер. Не устанут ли бойцы несущих огромные потери ВСУ, и насколько долго Запад готов поддерживать киевский режим?
 
НовостиВладимир ЗеленскийАнджей ДудаЛьвов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния