Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов - 11.01.2023 Украина.ру
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Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов - 11.01.2023 Украина.ру
Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
Сложности в новых регионах России - не повод откладывать решение проблем живущих там людей, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
2023-01-11T15:29
2023-01-11T15:30
владимир путин
правительство
новости
освобождённые регионы украины
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"Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей", - признал глава государства.Он отметил, что "все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов»Путин подчеркнул, что «уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему".
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владимир путин, правительство, новости, освобождённые регионы украины
Владимир Путин, правительство, Новости, освобождённые регионы Украины

Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов

15:29 11.01.2023 (обновлено: 15:30 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Сложности в новых регионах России - не повод откладывать решение проблем живущих там людей, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
"Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей", - признал глава государства.
Он отметил, что "все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов»
Путин подчеркнул, что «уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему".
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
15:21
Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферыРоссия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
 
Владимир ПутинправительствоНовостиосвобождённые регионы Украины
 
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