Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:29 11.01.2023 (обновлено: 15:30 11.01.2023)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой ФНС М. Мишустиным
Сложности в новых регионах России - не повод откладывать решение проблем живущих там людей, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства
"Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей", - признал глава государства.
Он отметил, что "все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов»
Путин подчеркнул, что «уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему".
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферыРоссия будет повышать обороноспособность, решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.