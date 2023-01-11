https://ukraina.ru/20230111/1042538470.html

Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов

Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов - 11.01.2023 Украина.ру

Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов

Сложности в новых регионах России - не повод откладывать решение проблем живущих там людей, заявил президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства

2023-01-11T15:29

2023-01-11T15:29

2023-01-11T15:30

владимир путин

правительство

новости

освобождённые регионы украины

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"Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей", - признал глава государства.Он отметил, что "все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов»Путин подчеркнул, что «уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему".

https://ukraina.ru/20230111/1042538051.html

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2023

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владимир путин, правительство, новости, освобождённые регионы украины