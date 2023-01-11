Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России
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В зоне спецоперации за сутки ликвидированы 4 разведгруппы противника, сообщает 11 января Минобороны РФ
В районах населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе брифинга сообщили об ударах артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
30 декабря 2022, 06:45Пинчук объяснил, чем отличаются ДРГ от агентурной сетиВойсковая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предназначена для уничтожения военных объектов, а для политических целей используется агентура спецслужб разведки, контрразведки, либо внедренные штатные сотрудники. Об этом рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру