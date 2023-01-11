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Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России

Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России - 11.01.2023 Украина.ру

Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России

В зоне спецоперации за сутки ликвидированы 4 разведгруппы противника, сообщает 11 января Минобороны РФ

2023-01-11T14:50

2023-01-11T14:50

2023-01-11T14:50

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Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе брифинга сообщили об ударах артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

https://ukraina.ru/20221230/1042261110.html

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2023

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новости, диверсанты, лнр, минобороны, спецоперация