Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России - 11.01.2023 Украина.ру
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Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России
Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России - 11.01.2023 Украина.ру
Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России
В зоне спецоперации за сутки ликвидированы 4 разведгруппы противника, сообщает 11 января Минобороны РФ
2023-01-11T14:50
2023-01-11T14:50
новости
диверсанты
лнр
минобороны
спецоперация
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Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, в ходе брифинга сообщили об ударах артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
https://ukraina.ru/20221230/1042261110.html
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новости, диверсанты, лнр, минобороны, спецоперация
Новости, диверсанты, ЛНР, Минобороны, Спецоперация

Ликвидированы 4 украинских ДРГ – Минобороны России

14:50 11.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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В зоне спецоперации за сутки ликвидированы 4 разведгруппы противника, сообщает 11 января Минобороны РФ
В районах населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе брифинга сообщили об ударах артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
ФСБ России ликвидировала украинскую диверсионно-разведывательную группу
30 декабря 2022, 06:45
Пинчук объяснил, чем отличаются ДРГ от агентурной сетиВойсковая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предназначена для уничтожения военных объектов, а для политических целей используется агентура спецслужб разведки, контрразведки, либо внедренные штатные сотрудники. Об этом рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
 
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