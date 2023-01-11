Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины - 11.01.2023 Украина.ру
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Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины
Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины - 11.01.2023 Украина.ру
Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины
Власти Канады закупят у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украины, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил
2023-01-11T14:31
2023-01-11T14:31
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украина
канада
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О закупке у Вашингтона для нужд Украины зенитно-ракетного комплекса NASAMS ранее сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. В свою очередь посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны.
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новости, украина, канада
Новости, Украина, Канада

Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины

14:31 11.01.2023
 
© Kongsberg
© Kongsberg
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Власти Канады закупят у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украины, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил

"Анита Ананд анонсировала покупку у Соединенных Штатов зенитного ракетного комплекса NASAMS и боеприпасов для него с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно $406 млн базируется на дополнительной военной помощи Украине на $500 млн, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", - говорится в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил.

О закупке у Вашингтона для нужд Украины зенитно-ракетного комплекса NASAMS ранее сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. В свою очередь посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны.
БМП Bradley
10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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