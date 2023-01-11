Канада закупит у США ЗРК NASAMS и боеприпасы для нужд Украины
Власти Канады закупят у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украины, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил
"Анита Ананд анонсировала покупку у Соединенных Штатов зенитного ракетного комплекса NASAMS и боеприпасов для него с последующей передачей Украине. Эта помощь на сумму примерно $406 млн базируется на дополнительной военной помощи Украине на $500 млн, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года", - говорится в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил.
О закупке у Вашингтона для нужд Украины зенитно-ракетного комплекса NASAMS ранее сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. В свою очередь посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что очередное объявление Оттавы о помощи Киеву выглядит нелепо на фоне внутренних проблем страны.
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