https://ukraina.ru/20230111/1042527787.html

Судьба Марьинки и Соледара, атаки ВСУ, "расправа" над Медведчуком. Главное на Украине на 12:00 11 января

Судьба Марьинки и Соледара, атаки ВСУ, "расправа" над Медведчуком. Главное на Украине на 12:00 11 января - 11.01.2023 Украина.ру

Судьба Марьинки и Соледара, атаки ВСУ, "расправа" над Медведчуком. Главное на Украине на 12:00 11 января

Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T12:00

2023-01-11T12:00

2023-01-11T13:34

хроники

эксклюзив

спецоперация

медведчук

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днр

обстрелы

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Пушилин рассказал, что даст взятие Соледара, Артемовска и Северска и заявил, что Марьинка почти перешла под контроль РФ. ВСУ обстреляли ДНР и ЛНР, но понесли потери. Рада планирует лишить депутатских полномочий оппозиционных политиковВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил, что город Марьинка к западу от Донецка находится практически под контролем России."Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта", - сказал Пушилин.Ранее Пушилин пояснял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними.Он также отмечал, что взятие под контроль этого населенного пункта откроет дорогу на Красногоровку, откуда украинские войска наносят удары по Донецку. В свою очередь в Народной милиции ДНР поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.В эфире той же программы Пушилин рассказал, что взятие Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску.Он отметил, что занятие российскими силами Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию Вооруженных сил Украины в ДНР."Взятием Соледара, Артемовска и Северска, по сути, мы разрушаем линию фронта. Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла. На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть", - добавил Пушилин.Как сообщил ночью российский предприниматель Евгений Пригожин, слова которого были приведены в телеграм-канале его пресс-службы, город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями "Вагнер".Штаб территориальной обороны ДНР в среду проинформировал, что силы РФ освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска (украинское название Бахмут), где идут ожесточенные бои."По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное", - говорится в телеграм-канале штаба.Поселок находится в пригороде Артемовска, к югу от Соледара.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Также ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.Кроме того противник выпустил пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Старомихайловке ДНР. Тип РСЗО не указывается.Националисты также дважды открывали огонь из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца по Горловке (в 10:30 и в 10:45 мск), в общей сложности было выпущено 14 снарядов.По словам мэра города Ивана Приходько, при обстреле Горловки из-за прямого попадания снаряда в дом по улице Нестерова в Центрально-городском районе пострадал мирный житель. "По данному адресу ранен мирный горловчанин, в момент обстрела находившийся в доме. Пострадавший доставлен каретой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение", - написал Приходько в своем телеграм-канале.В пресс-службе администрации Горловки также сообщили, что 1,5 тысячи абонентов были обесточены в городе из-за обстрелов."В связи с обстрелом обесточено 11 трансформаторных подстанций. Это - 1 502 абонента, 2 котельные - № 108, № 132. Район Короленко", - сообщили там.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Что касается обстановки в Луганской Народной Республике (ЛНР), ВСУ в среду обстреляли Золотое-2 из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин."По предварительной информации, ранним утром 11 января 2023 года г. Золотое-2 (п. Карбонит) подвергся обстрелу со стороны ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - написал он в своем телеграм-канале.Колягин добавил, что в результате обстрела были повреждены здания бывшего автотранспортного предприятия.Город Золотое-2 административно подчиняется Первомайску.Националисты также регулярно обстреливают города, находящиеся на левом берегу Днепра, - Голую Пристань, Алёшки, Каховку и Новую Каховку. Обстрелы идут практически ежедневно, под огонь попадают гражданские объекты и мирные жители.Так, по словам внештатного советника главы Херсонской области, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, серьезные повреждения жилых домов и приусадебных хозяйств были зафиксированы после артиллерийских ударов со стороны ВСУ по селу Корсунка в Херсонской области на левом берегу Днепра. "Удары со стороны ВСУ подтверждаю. Да, это Корсунка. У людей в этих местах много теплиц - есть и пленочные, и под стеклом - от малых площадей до больших хозяйств", - сказал Малькевич в среду, уточнив, что частный сектор серьезно поврежден.Он уточнил, что украинские войска бьют "безостановочно по объектам мирной инфраструктуры"."Мы надеемся, что это не целенаправленные удары по сельхозпредприятиям, но тем не менее ВСУ постоянно бьют по объектам мирной инфраструктуры на всем левом берегу Днепра в 15-20-километровой зоне от берега ", - отметил он.При этом ВСУ продолжают нести ежедневные потери. Народная милиция ДНР сообщила, что только за минувшие сутки украинские войска потеряли более 120 человек."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек", - говорится в материале милиции."Расправа" над украинскими депутатамиВерховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом в среду сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в телеграм-канале Рады."Указ президента Украины о потере гражданства [Виктора] Медведчука, [Андрея] Деркача, [Тараса] Козака, [Рената] Кузьмина поступил в Верховную Раду Украины. Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании", - написал Стефанчук. При этом глава парламента утверждает, что данное решение будет принято "в полном соответствии с конституцией".Стефанчук также добавил, что депутатских мандатов лишатся не только эти четыре депутата."Могу пообещать, что это лишь начало пути по очистке", - сказал он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Зеленский добавил, что это "не последние такие решения".Медведчук ранее занимал должность главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). В апреле 2022 года Медведчук был обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу, а в конце сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами покинул Украину. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Козак и Кузьмин также были избраны в Верховную Раду от ОПЗЖ, а Деркач был внефракционным депутатом. В мае 2020 года Деркач обнародовал записи телефонных переговоров, на которых, как утверждал депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко общается с нынешним президентом США Джо Байденом. Эти записи, как заявлял Деркач, свидетельствуют о вмешательстве США во внутренние дела Украины.Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.

https://ukraina.ru/20230111/1042517336.html

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https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, медведчук, депутаты, верховная рада, мандаты, всу, днр, обстрелы, горловка, денис пушилин, соледар