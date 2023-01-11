https://ukraina.ru/20230111/1042525697.html
"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ
"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ - 11.01.2023 Украина.ру
"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ
Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в одной из соляных пещер освобожденного Соледара галерею портретов беглой российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом 11 января сообщили сразу несколько Телеграм-каналов
2023-01-11T11:27
2023-01-11T11:27
2023-01-11T13:52
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соледар
алла пугачева
чвк "вагнер"
пригожин
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"Фан-факт: ЧВК "Вагнер" овладела галереей портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара", - говорится в публикации.В ночь на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".*Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20230111/1042520624.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ
11:27 11.01.2023 (обновлено: 13:52 11.01.2023)
Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в одной из соляных пещер освобожденного Соледара галерею портретов беглой российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом 11 января сообщили сразу несколько Телеграм-каналов