"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ - 11.01.2023 Украина.ру
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"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ
"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ - 11.01.2023 Украина.ру
"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ
Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в одной из соляных пещер освобожденного Соледара галерею портретов беглой российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом 11 января сообщили сразу несколько Телеграм-каналов
2023-01-11T11:27
2023-01-11T13:52
новости
новости украины
соледар
алла пугачева
чвк "вагнер"
пригожин
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"Фан-факт: ЧВК "Вагнер" овладела галереей портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара", - говорится в публикации.В ночь на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".*Признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20230111/1042520624.html
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новости, новости украины, соледар, алла пугачева, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Новости Украины, Соледар, Алла Пугачева, ЧВК "Вагнер", Пригожин

"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ

11:27 11.01.2023 (обновлено: 13:52 11.01.2023)
 
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Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в одной из соляных пещер освобожденного Соледара галерею портретов беглой российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом 11 января сообщили сразу несколько Телеграм-каналов
"Фан-факт: ЧВК "Вагнер" овладела галереей портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара", - говорится в публикации.
"Алку из шахты вон", "Театр абсурда", "В Бахмуте, наверное, найдут неизвестную фотосессию Галкина* для журнала Плейбой", "Оркестр пришел в гости к певице, все нормально", "Мадам Брошкина и в Израиле Брошкина", - отреагировали пользователи сети.
В ночь на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".
*Признан в РФ иноагентом.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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