https://ukraina.ru/20230111/1042525697.html

"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ

"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ - 11.01.2023 Украина.ру

"Оркестр пришел в гости к певице": вагнеровцы застали в пещере Соледара Пугачеву "у алтаря" - СМИ

Бойцы ЧВК "Вагнер" обнаружили в одной из соляных пещер освобожденного Соледара галерею портретов беглой российской певицы Аллы Пугачевой. Об этом 11 января сообщили сразу несколько Телеграм-каналов

2023-01-11T11:27

2023-01-11T11:27

2023-01-11T13:52

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"Фан-факт: ЧВК "Вагнер" овладела галереей портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара", - говорится в публикации.В ночь на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, а также о том, что "в центре города был образован котел, в котором находятся остатки боевиков ВСУ".*Признан в РФ иноагентом.

https://ukraina.ru/20230111/1042520624.html

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