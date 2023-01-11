https://ukraina.ru/20230111/1042524473.html

Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег

Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег - 11.01.2023 Украина.ру

Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий механизм досрочного прекращения полномочий депутатов от "пророссийских" партий. Об этом 11 января в своем Телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2023-01-11T11:09

2023-01-11T11:09

2023-01-11T11:09

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мандаты

законопроект

медведчук

тимошенко

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К слову, судом на Украине ранее были запрещены 15 партий. Среди них "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее в Раде уже был зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных в стране партий. Однако, по информации СМИ, ряд депутатов, в том числе фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко отказалась поддерживать эту инициативу.Буквально несколькими часами ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.

https://ukraina.ru/20230111/1042523589.html

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новости, депутаты, украина, рада, мандаты, законопроект, медведчук, тимошенко