https://ukraina.ru/20230111/1042524473.html
Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег
Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег - 11.01.2023 Украина.ру
Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий механизм досрочного прекращения полномочий депутатов от "пророссийских" партий. Об этом 11 января в своем Телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2023-01-11T11:09
2023-01-11T11:09
2023-01-11T11:09
новости
депутаты
украина
рада
мандаты
законопроект
медведчук
тимошенко
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К слову, судом на Украине ранее были запрещены 15 партий. Среди них "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее в Раде уже был зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных в стране партий. Однако, по информации СМИ, ряд депутатов, в том числе фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко отказалась поддерживать эту инициативу.Буквально несколькими часами ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.
https://ukraina.ru/20230111/1042523589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутаты, украина, рада, мандаты, законопроект, медведчук, тимошенко
Новости, депутаты, Украина, Рада, мандаты, законопроект, Медведчук, Тимошенко
Украинские депутаты узаконят упрощенную схему увольнения неугодных коллег
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий механизм досрочного прекращения полномочий депутатов от "пророссийских" партий. Об этом 11 января в своем Телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Коллега из нашей ВСК (временной специальной комиссии по вопросам международного права - Ред.) Александр Бакумов зарегистрировал проект закона #8345, который предлагает правовой механизм досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины, избранных от политических партий, деятельность которых запрещена судом", - написал Железняк.
К слову, судом на Украине ранее были запрещены 15 партий. Среди них "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее в Раде уже был зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных в стране партий. Однако, по информации СМИ, ряд депутатов, в том числе фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко отказалась поддерживать эту инициативу.
"Будут принимать столько раз, сколько нужно, но все равно узаконят", "Юля все правильно сделала, ведь следующим "пророссийским" депутатом легко могут сделать и ее саму", "Депутаты придумали как легко увольнять депутатов. Прикольно, ребята рубят сук, на котором сидят, молодцы", "Новая попытка сократить Медведчука?" - отреагировали пользователи.
Буквально несколькими часами ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".
Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.