https://ukraina.ru/20230111/1042524291.html

Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва

Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва - 11.01.2023 Украина.ру

Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва

Российская система формирования мобилизационного резерва соответствуюет запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя возможность нарастить численность резервистов в будущем

2023-01-11T11:07

2023-01-11T11:07

2023-01-11T11:07

мобилизация

резервисты

госдума

новости

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Ранее в январе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — приводит слова Картаполова РБК.Также политик отметил, что «полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем».Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве.Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве, причем первый контракт должен быть заключен на три года. Резервист получает небольшое денежное вознаграждение за нахождение в резерве, а когда вызывается на сборы, получает полную оплату своей военной специальности.

https://ukraina.ru/20230110/1042498665.html

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мобилизация, резервисты, госдума, новости