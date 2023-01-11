Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва - 11.01.2023 Украина.ру
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Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва - 11.01.2023 Украина.ру
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва
Российская система формирования мобилизационного резерва соответствуюет запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя возможность нарастить численность резервистов в будущем
2023-01-11T11:07
2023-01-11T11:07
мобилизация
резервисты
госдума
новости
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Ранее в январе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — приводит слова Картаполова РБК.Также политик отметил, что «полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем».Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве.Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве, причем первый контракт должен быть заключен на три года. Резервист получает небольшое денежное вознаграждение за нахождение в резерве, а когда вызывается на сборы, получает полную оплату своей военной специальности.
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мобилизация, резервисты, госдума, новости
мобилизация, резервисты, Госдума, Новости

Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва

11:07 11.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российская система формирования мобилизационного резерва соответствуюет запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя возможность нарастить численность резервистов в будущем
Ранее в январе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.
«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — приводит слова Картаполова РБК.
Также политик отметил, что «полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем».
Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве.
Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве, причем первый контракт должен быть заключен на три года. Резервист получает небольшое денежное вознаграждение за нахождение в резерве, а когда вызывается на сборы, получает полную оплату своей военной специальности.
Выдрин коллаж
Вчера, 15:04
Русский путь. Какой должна быть наша мобилизацияЕсть у меня замечательная знакомая Алина Бородаева. Одна из руководителей и фанатов Федерации русского хоккея. Люблю с ней неторопливо порассуждать, порой поспорить о судьбах большого спорта в державе. Хотя спорим редко — взгляды почти сходятся
 
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