https://ukraina.ru/20230111/1042524291.html
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва - 11.01.2023 Украина.ру
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва
Российская система формирования мобилизационного резерва соответствуюет запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя возможность нарастить численность резервистов в будущем
2023-01-11T11:07
2023-01-11T11:07
2023-01-11T11:07
мобилизация
резервисты
госдума
новости
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Ранее в январе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — приводит слова Картаполова РБК.Также политик отметил, что «полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем».Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве.Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве, причем первый контракт должен быть заключен на три года. Резервист получает небольшое денежное вознаграждение за нахождение в резерве, а когда вызывается на сборы, получает полную оплату своей военной специальности.
https://ukraina.ru/20230110/1042498665.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, резервисты, госдума, новости
Депутат Картаполов прокомментировал планы по увеличению мобилизационного резерва
Российская система формирования мобилизационного резерва соответствуюет запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, комментируя возможность нарастить численность резервистов в будущем
Ранее в январе депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.
«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов конфликтов», — приводит слова Картаполова РБК.
Также политик отметил, что «полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем».
Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил состоит из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве.
Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве, причем первый контракт должен быть заключен на три года. Резервист получает небольшое денежное вознаграждение за нахождение в резерве, а когда вызывается на сборы, получает полную оплату своей военной специальности.