Несколько украинских депутатов лишены гражданства
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЗеленскийМедведчук плен
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
Депутаты Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин лишены гражданства Украины. Об этом в среду, 11 января, сообщает Телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".
"Если народные избранники выбирают не службу народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими", - сказал он.
Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.
"Гражданином можешь ты не быть, но депутатом быть обязан! Интересно на Украине", - прокомментировал ситуацию один из пользователей сети.
Медведчук, Козак и Кузьмин - представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), а Деркач - внефракционный депутат.
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