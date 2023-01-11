Несколько украинских депутатов лишены гражданства

Меняем царицу на енота? У меня был друг, просто животное В эти дни в Украине своеобразный "экватор" -- остается еще дней 45 для сбора необходимых 25 тысяч подписей под петициями президенту Украины Владимиру Зеленскому об обмене снесенного в Одессе памятника императрице Екатерине II на енота, якобы "подло захваченного" россиянами в Херсоне.