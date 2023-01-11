Несколько украинских депутатов лишены гражданства - 11.01.2023 Украина.ру
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Несколько украинских депутатов лишены гражданства
Несколько украинских депутатов лишены гражданства - 11.01.2023 Украина.ру
Несколько украинских депутатов лишены гражданства
Депутаты Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин лишены гражданства Украины. Об этом в среду, 11 января, сообщает Телеграм-канал Украина.ру
2023-01-11T10:55
2023-01-11T10:55
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новости украины
украина
гражданство
депутаты
медведчук
владимир зеленский
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Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.Медведчук, Козак и Кузьмин - представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), а Деркач - внефракционный депутат.
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новости, новости украины, украина, гражданство, депутаты, медведчук, владимир зеленский
Новости, Новости Украины, Украина, гражданство, депутаты, Медведчук, Владимир Зеленский

Несколько украинских депутатов лишены гражданства

10:55 11.01.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЗеленскийМедведчук плен
Медведчук плен - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Владимир Зеленский
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Депутаты Верховной Рады Украины Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин лишены гражданства Украины. Об этом в среду, 11 января, сообщает Телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства депутатов Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Зеленский заявил, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".
"Если народные избранники выбирают не службу народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими", - сказал он.
Всем четверым вменяют государственную измену, а также обещают лишить депутатских мандатов.
"Гражданином можешь ты не быть, но депутатом быть обязан! Интересно на Украине", - прокомментировал ситуацию один из пользователей сети.
Медведчук, Козак и Кузьмин - представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), а Деркач - внефракционный депутат.
Животные перед зимней спячкой в парке Роев Ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
10:45
Меняем царицу на енота? У меня был друг, просто животноеВ эти дни в Украине своеобразный "экватор" -- остается еще дней 45 для сбора необходимых 25 тысяч подписей под петициями президенту Украины Владимиру Зеленскому об обмене снесенного в Одессе памятника императрице Екатерине II на енота, якобы "подло захваченного" россиянами в Херсоне.
 
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