https://ukraina.ru/20230111/1042522253.html

У нас много: мировая цена на нефть упала после американского заявления

У нас много: мировая цена на нефть упала после американского заявления - 11.01.2023 Украина.ру

У нас много: мировая цена на нефть упала после американского заявления

В среду, 11 января, мировые цены на нефть снизились на 1%. Причиной послужила публикация данных Американского института нефти (API) о сильном росте запасов сырья в США. Об этом сообщают РИА Новости

2023-01-11T10:29

2023-01-11T10:29

2023-01-11T10:29

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Этот скачок цены стал результатом объявления API о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 января выросли сразу на 14,87 миллиона баррелей.В соответствии со свежим прогнозом минэнерго США, мировой спрос на нефть в 2023 году снизится до 100,48 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году - до 102,2 миллионов. А вот добыча нефти в США будет расти, прогнозируют в ведомстве.Нефть как и другие энергоресурсы стали одной из самых актуальных тем ушедшего 2022 года. После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в том числе объявив потолок цен на российское сырье и пригрозив тем, кто осмелится покупать у нее черное золото, ограничительными мерами.В Вашингтоне и Брюсселе ожидали, что принятые ими меры сильно пошатнут экономику России, однако вышло наоборот: пока главным пострадавшим от санкций является Европа.

https://ukraina.ru/20230111/1042520830.html

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новости, сша, нефть, цена, россия