Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР
В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта", - сказал Пушилин.
Он также отметил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики, а установление контроля ещё и над Артемовском и Северском «позволит разрушить линию фронта в ДНР».
9 января, 10:31Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНРРоссийские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"