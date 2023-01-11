Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР - 11.01.2023 Украина.ру
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Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР
Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР - 11.01.2023 Украина.ру
Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР
В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2023-01-11T10:01
2023-01-11T10:01
днр
освобождение
новости
денис пушилин
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"Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта", - сказал Пушилин.Он также отметил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики, а установление контроля ещё и над Артемовском и Северском «позволит разрушить линию фронта в ДНР».
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днр, освобождение, новости, денис пушилин
ДНР, освобождение, Новости, Денис Пушилин

Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР

10:01 11.01.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© vk.com / Денис Пушилин
Читать в
В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта", - сказал Пушилин.
Он также отметил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики, а установление контроля ещё и над Артемовском и Северском «позволит разрушить линию фронта в ДНР».
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 10:31
Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНРРоссийские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
 
ДНРосвобождениеНовостиДенис Пушилин
 
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