https://ukraina.ru/20230111/1042520624.html

Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР

Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР - 11.01.2023 Украина.ру

Пушилин заявил о переломе в боях за ДНР

В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2023-01-11T10:01

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2023-01-11T10:01

днр

освобождение

новости

денис пушилин

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"Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта", - сказал Пушилин.Он также отметил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики, а установление контроля ещё и над Артемовском и Северском «позволит разрушить линию фронта в ДНР».

https://ukraina.ru/20230109/1042448980.html

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днр, освобождение, новости, денис пушилин