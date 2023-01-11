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Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам

Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам - 11.01.2023 Украина.ру

Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам

На волне успеха фильма "Чебурашка" в Киевской области начали появляться плакаты, называющие персонажа "оккупантом", сообщил 10 января Telegram-канал "Украина.ру"

2023-01-11T09:48

2023-01-11T09:48

2023-01-11T09:48

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Детей, которым нравится фильм, авторы плакатов призывают уезжать в Россию.Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов обратился в СБУ с жалобой на Деда Мороза и Снегурочку, присутствовавших на школьном утреннике."23 декабря на восьмой год войны с Российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, что дети должны иметь радость, праздники, подарочки. Но есть определенные грани, которые нельзя переступать", - написал он.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, фильм, мультипликация, сказки