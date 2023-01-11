https://ukraina.ru/20230111/1042520424.html
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам - 11.01.2023 Украина.ру
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
На волне успеха фильма "Чебурашка" в Киевской области начали появляться плакаты, называющие персонажа "оккупантом", сообщил 10 января Telegram-канал "Украина.ру"
2023-01-11T09:48
2023-01-11T09:48
2023-01-11T09:48
новости
украина
фильм
мультипликация
сказки
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Детей, которым нравится фильм, авторы плакатов призывают уезжать в Россию.Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов обратился в СБУ с жалобой на Деда Мороза и Снегурочку, присутствовавших на школьном утреннике."23 декабря на восьмой год войны с Российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, что дети должны иметь радость, праздники, подарочки. Но есть определенные грани, которые нельзя переступать", - написал он.
https://ukraina.ru/20221114/1040770255.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, фильм, мультипликация, сказки
Новости, Украина, фильм, мультипликация, сказки
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
На волне успеха фильма "Чебурашка" в Киевской области начали появляться плакаты, называющие персонажа "оккупантом", сообщил 10 января Telegram-канал "Украина.ру"
Детей, которым нравится фильм, авторы плакатов призывают уезжать в Россию.
Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов обратился в СБУ с жалобой на Деда Мороза и Снегурочку, присутствовавших на школьном утреннике.
"23 декабря на восьмой год войны с Российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, что дети должны иметь радость, праздники, подарочки. Но есть определенные грани, которые нельзя переступать", - написал он.