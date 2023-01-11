Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам - 11.01.2023 Украина.ру
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Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам - 11.01.2023 Украина.ру
Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам
На волне успеха фильма "Чебурашка" в Киевской области начали появляться плакаты, называющие персонажа "оккупантом", сообщил 10 января Telegram-канал "Украина.ру"
2023-01-11T09:48
2023-01-11T09:48
новости
украина
фильм
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Детей, которым нравится фильм, авторы плакатов призывают уезжать в Россию.Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов обратился в СБУ с жалобой на Деда Мороза и Снегурочку, присутствовавших на школьном утреннике."23 декабря на восьмой год войны с Российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, что дети должны иметь радость, праздники, подарочки. Но есть определенные грани, которые нельзя переступать", - написал он.
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новости, украина, фильм, мультипликация, сказки
Новости, Украина, фильм, мультипликация, сказки

Чебурашка – оккупант: на Украине снова объявили войну сказочным персонажам

09:48 11.01.2023
 
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На волне успеха фильма "Чебурашка" в Киевской области начали появляться плакаты, называющие персонажа "оккупантом", сообщил 10 января Telegram-канал "Украина.ру"
Детей, которым нравится фильм, авторы плакатов призывают уезжать в Россию.
Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
Ранее мэр города Лебедин Сумской области Александр Бакликов обратился в СБУ с жалобой на Деда Мороза и Снегурочку, присутствовавших на школьном утреннике.
"23 декабря на восьмой год войны с Российской империей в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, что дети должны иметь радость, праздники, подарочки. Но есть определенные грани, которые нельзя переступать", - написал он.
Скриншот из мультсериала Как казаки...
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Политолог объяснил смысл советского мультфильма про украинских казаковРоссийский политолог раскрыл глубинный смысл украинского мультсериала советского периода "Как казаки..". Об этом он пишет в статье "Жила-была Украина", опубликованной на сайте Украина.ру
 
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