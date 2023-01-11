https://ukraina.ru/20230111/1042500843.html

Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миром

Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миром - 11.01.2023 Украина.ру

Что ждет Украину в ближайшие дни? Эксперты России и Украины — между войной и миром

На Украине эксперты размышляют над тем, что будет, если боевые действия приобретут затяжной характер. Не устанут ли бойцы несущих огромные потери ВСУ, и насколько долго Запад готов поддерживать киевский режим?

2023-01-11T06:31

2023-01-11T06:31

2023-01-11T08:23

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Отсутствие каких-либо ярких успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения может закончиться плачевно для Киева, считает украинский экономист и политолог Олег Соскин. В подтверждение этой мысли он в эфире своего видеоблога напомнил о статье экс-главы Госдепа Кондолизы Райс.«Она заявила, что есть военный тупик, и то, что если этот тупик будет долго происходить, и Украина не сможет сейчас прорвать где-то фронт, то давление на Украину, в связи с разочарованием западных стран и несением их населением тяжёлого бремени, конечно, приведёт к тому, что практически западные государства будут принуждать Украину, чтобы она тоже вошла в модель прекращения огня по линии фронта. Ни войны, ни мира», — заявил политолог. По его мнению, «для Украины с каждым днём ситуация становится всё хуже».Соскин отметил, что он «предупреждал этих всех Залужных и прочих Зеленских, что у вас было окно возможностей до нового года, вы им не воспользовались, теперь ситуация начинает резко меняться». И в складывающихся условиях, по словам эксперта, «ситуация для Руси-Украины трагическая, всё идёт к тому, что вырисовывается этот контент — ни войны, ни мира».Затяжная окопная война может привести к неприятным для властей, но имеющим примеры в истории последствиям, считает украинский политолог Вадим Карасев.«Как показывает опыт Первой мировой войны, если солдаты долго сидят, они потом сами уходят. Но уходят не в сторону врага, а на свою столицу — разбираться с политиками, которые их загнали в окопы», — заявил эксперт в своем видеоблоге. Поэтому, по его мнению, в окопах сидеть уже никто не будет, скоро с обеих сторон следует ожидать активных боевых действий, попыток наступления. Ранее Карасев в интервью ITON-NV сделал прогноз, что конфликт на Украине будет завершен в 2023 году. «Если бы вероятность победы над Россией не только на поле боя, на фронте, но и в целом — экономическая победа, финансовая, санкционная победа, смена политического режима — это все было бы в пределах видимого горизонта, в краткосрочном периоде, то это одна история. Ну, а если нет? Если мы видим, что, наоборот, Россия сконцентрировала силы… Так что дальше, как дальше быть?» — задал политолог вопрос. Он отметил, что все эти факторы могут сыграть роль в изменении позиции западных союзников киевского режима.Украинский политический аналитик Руслан Бизяев в интервью журналисту Александру Шелесту отметил, что реально рождественского перемирия на Донбассе не было, точнее, оно состоялось лишь «медийно-политически». По мнению эксперта, хотя противоборствующие стороны и ищут какие-то варианты передышки, прощупывают такие возможности, но устойчивого перемирия сейчас быть не может потому, что «стоят совсем другие задачи». Стороны ведут последние приготовления к зимней кампании, и в феврале мы увидим другую ситуацию на линии фронта, считает политолог.Стоит отметить, что далеко не все на Украине верят в возможность выступления уставших от боев и потерь подразделений ВСУ против киевского режима даже при условии действительно затяжной окопной войны. Многие наблюдатели внутри страны указывают на тот факт, что пропагандистская машина Киева работает «на пять с плюсом». Работает давно и системно, руководят этой работой профессионалы. В результате, как отмечает телеграм-канал «ЗеРада», украинцам сейчас тяжело «продать» мир, можно только «перемогу» («победу». — Ред.).Но будет ли именно затяжная окопная война? Возможны и другие варианты. Следует признать, что пока поток военной помощи Киеву от Запада не ослабевает. В Вашингтоне объявили о крупнейшем пакете военной помощи более чем на три миллиарда долларов. Он включает в себя, в частности, 50 БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS. По информации издания Poilitico, рассматривается также предоставление Украине современных бронетранспортёров Stryker.Москва реагирует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что США и НАТО в целом «де-факто… уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией». Конечно, такая разноплановая помощь Запада Киеву влияет на ситуацию, и это требует ответных мер. Как сказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, речь сейчас идет о прямой агрессии Запада против России, поэтому, по его словам, мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран — членов НАТО.Как указывает в своем телеграм-канале публицист Андрей Медведев, комментируя ситуацию с поставками Киеву БМП Bradly, проблема в том, что «фактически НАТО теперь уже прямо вмешивается в конфликт на Украине и меняет номенклатуру вооружений на свою. А это, в свою очередь, означает, что мы окончательно лишаемся возможности уничтожать структуру ВПК, работающую на потребности ВСУ».Медведев отметил, что ВС РФ может наносить удары по украинским заводам, но «удары по территориям стран альянса, где расположены производства, это не совсем то, к чему мы именно сейчас готовы». Что же делать? По мнению Медведева, «возможно, наконец, стоит понять решение и уничтожать логистическую инфраструктуру».Так что до ситуации «ни войны, ни мира» еще надо дожить.

https://ukraina.ru/20230107/1042406213.html

https://ukraina.ru/20230101/1042336536.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, всу, украина, рф, политика