https://ukraina.ru/20230110/1042513850.html

Сбитые самолеты, проблемы европейских танков, обновление армии. Итоги 10 января

Сбитые самолеты, проблемы европейских танков, обновление армии. Итоги 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Сбитые самолеты, проблемы европейских танков, обновление армии. Итоги 10 января

Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T19:00

2023-01-10T19:00

2023-01-10T19:00

эксклюзив

танк

вс рф

спецоперация

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_134:163:804:540_1920x0_80_0_0_be81e67eabf4452359b56e33fbd01b78.jpg

Снаряжение и экипировка военнослужащих — главная задача армии, заявил Шойгу; Соледар близок к освобождению; ВС РФ сбили три украинских самолета; НАТО требует повысить военную помощь Украине: в Лондоне сомневаются, в Риме проблемы с логистикой.Армии нужны измененияМинистр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ (ВС).Он подчеркнул: главная задача военного Министерства — принять меры для качественного обновления ВС и повышения боевых возможностей.Другие тезисы речи Шойгу:Ситуация на фронтеСоледар и Артёмовск (Бахмут) близки к освобождению, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Он уточнил, что бои переместились в западную часть Соледара, что фактически оставляет ВСУ только одно направление для отступления.Схожая ситуация сложилась вокруг Артёмовска, что стало ясно из видео, опубликованного пресс-службой владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также опроверг слухи о бегстве ВСУ на этом направлении фронта. По его словам, противник сражается отважно.Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в военном ведомстве рассказали о контрбатарейной борьбе за сутки.«Уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области; две установки реактивных систем залпового огня "Град" в населенных пунктах Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также боевая машина РСЗО "Ураган" в городе Северске», — сказал в ходе брифинга официальный представитель МО Игорь Конашенков.Около Артёмовска (Бахмута) и Дзержинска (Торецка) также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.США и НАТО требуют поставить на Украину бронетехникуВо вторник, 10 января, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС, но это было правильным решением.Также Столтенберг сообщил, что НАТО и ЕС совместно прилагают усилия для наращивания производства вооружений в странах ЕС и других государствах, входящих в НАТО, для того чтобы не только сохранить объемы поставок вооружений на Украину, но и нарастить их.Кроме того, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, США стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, что важно для Вашингтона.На прошлой неделе стало известно, что США направят киевскому режиму военную помощь почти на три миллиарда долларов. Новый масштабный пакет впервые будет включать в себя несколько десятков БМП Bradley.При этом американский сенатор Рэнд Пол в статье для The American Conservative выразил сомнение, что у США достаточно средств для такой масштабной помощи.Пол напоминает, что в прошлом году выплаты процентов американского правительства по долгу составили около 400 миллиардов долларов. Ожидается, что в течение следующего десятилетия эта сумма вырастет до более чем триллиона долларов в год, что превысит даже оборонный бюджет страны.«Тем, кто выступает за бесконечное вмешательство в каждую зарубежную войну на планете, было бы благоразумно спросить, укрепляется ли наша национальная безопасность, если выплаты по долгам превышают наши расходы на оборону», — резюмировал он.Тем временем официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что в Лондоне еще не принято решение о поставках танков на Украину.Великобритания продолжит консультации по вопросу военной помощи Киеву с украинскими и западными коллегами, добавил он.О поставках танков во вторник также говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.Кроме того, о неких «технических проблемах» с доставкой нового пакета военной помощи Киеву заявили в Италии.«Оборонный проект итальянско-французский и мы интенсивно работаем с ними, есть технические проблемы, которые нужно решить насчет небюрократических военных аспектов. Никакого замедления насчет проекта ПВО для Украины нет», — заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран — членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20230110/1042511727.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, танк, вс рф, спецоперация, самолет