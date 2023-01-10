Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский - 10.01.2023 Украина.ру
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Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский
Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский - 10.01.2023 Украина.ру
Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский
Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
2023-01-10T18:10
2023-01-10T18:10
украина
александр дубинский
новости
гривна
крах
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"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, выданные их иностранным контрагентам. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", — объяснил он.Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.При этом он считает, что обвал украинской национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для поддержания стабильности курса гривны.Деньги, которые поступают в качестве международной финансовой помощи, будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский.Как "только на горизонте появится мир" (то есть, Запад перестанет финансировать Украину и денег на поддержание курса не останется – ред.), обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", считает Дубинский.Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. С начал спецоперации уже "напечатано" более 364 миллиардов гривен, что уже спровоцировало обесценивание национальной валюты и рост инфляции до 26,6% в октябре.
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украина, александр дубинский, новости, гривна, крах
Украина, Александр Дубинский, Новости, Гривна, крах

Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский

18:10 10.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Крупный украинский бизнес системно готовится к падению курса гривны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Десять миллиардов долларов — это кредиты украинских компаний, выданные в условиях войны, выданные их иностранным контрагентам. Это означает, что бизнес, который продолжает что-то продавать за рубеж, производит операции, при которых компания дает кредит своей компании-нерезиденту, к примеру, на Кипре", — объяснил он.
Прослеживается глобальный отток денег с Украины с помощью различных финансовых действий, подчеркнул депутат.
При этом он считает, что обвал украинской национальной валюты произойдет "не завтра", регулятор продает примерно один миллиард долларов в неделю для поддержания стабильности курса гривны.
Деньги, которые поступают в качестве международной финансовой помощи, будут продолжать поддерживать курс гривны примерно на том уровне, на котором он находится сейчас, предположил Дубинский.
Как "только на горизонте появится мир" (то есть, Запад перестанет финансировать Украину и денег на поддержание курса не останется – ред.), обесценивание будет "быстрым и очень болезненным", считает Дубинский.
Осенью Нацбанк Украины пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. С начал спецоперации уже "напечатано" более 364 миллиардов гривен, что уже спровоцировало обесценивание национальной валюты и рост инфляции до 26,6% в октябре.
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