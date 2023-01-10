https://ukraina.ru/20230110/1042511727.html

Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января

Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января

С потерей Соледара и Артёмовска у ВСУ может рухнуть фронт, конфликт на Украине оправдан для США, поскольку приносит политические очки и дивиденды

2023-01-10T18:08

2023-01-10T18:08

2023-01-10T18:08

эксклюзив

украина

россия

всу

донбасс

соледар

артёмовск (бахмут)

сша

запад

йохан бекман

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Соледар и АртёмовскПродолжаются бои за Соледар и Артемовск (Бахмут).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря стойкости бойцов ВСУ в Соледаре, киевскому режиму удалось выиграть дополнительное время и дополнительные силы, битва за Донбасс продолжается.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин говорит, что в Соледаре для противника сложилось очень тяжелое положение. Там работают штурмовые отряды группы «Вагнер», а в Бахмуте также действуют корпуса Народной милиции ЛДНР.Алёхин подчеркивает, что нельзя разделять эти города — это единый логистический центр, где находятся два мощных укрепрайона.«И там, и там, идут ожесточенные бои. Судя по тому, что неоднократно говорил Зеленский, [главком ВСУ] Залужный, а также западная разведка, положение у них весьма плачевное», — отметил эксперт.При этом есть еще одна особенность, о которой почему-то мало говорят, добавил он. Между Соледаром и Бахмутом есть населенный пункт Парасковиевка, где находятся подземные шахты и рудники поваренной соли, которую добывали еще с конца 19 века. И самое интересное, что в этих шахтах находятся склады с оружием и боеприпасами. Туда еще свозили все раритеты со времен Великой Отечественной войны.Там соль, воздуха нет, поэтому оружие сохранилось в первозданном виде.Алёхин допускает, что после захвата этих шахт мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения.В целом же с потерей Солерада и Бахмута у ВСУ может рухнуть фронт, указывает военный эксперт, к тому же они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск.Зачем США война на УкраинеГоворя о возможных сценариях развития ситуации в 2023 году, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев сообщил, что сейчас стоит обратить внимание на позицию администрации президента США Джо Байдена.Вашингтон, уверен Васильев, убедился в том, что конфликт на Украине оправдан, так как приносит политические очки и дивиденды, во-первых, администрации Байдена, во-вторых, самому президенту США. В-третьих, это выгодно для всей Америки в плане руководства коллективным Западом.«В общем, нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине», — сообщил доктор экономических наук.Он добавил, что администрация президента США уже закачала $ 100 млрд на Украину и хочет получить какие-то дивиденды, «навар».«Если сегодня к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена. Поэтому ее позиция и установки направлены на разжигание украинского конфликта.Есть опасность, которую понимают в Америке: конфликт может выйти за пределы Украины и привести к прямому столкновению США и НАТО с Россией. Поэтому, возможно, Вашингтон стремится, как говорится, балансировать "на грани"», — рассказал Васильев.«Новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину»В свою очередь, финский политолог и правозащитник Йохан Бекман прогнозирует, что вряд ли стоит ожидать заморозки конфликта на Украине — потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.Европа и США, считает Бекман, хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.«На Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину», — заявил Бекман.При этом США, убеждён политолог, хотят распада России, требуют ликвидации государственности России.«Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так», — сообщил правозащитник.

https://ukraina.ru/20230110/1042496940.html

https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html

https://ukraina.ru/20230110/1042474878.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, всу, донбасс, соледар, артёмовск (бахмут), сша, запад, йохан бекман, владимир васильев, джо байден