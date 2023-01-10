Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
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Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января
Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января
С потерей Соледара и Артёмовска у ВСУ может рухнуть фронт, конфликт на Украине оправдан для США, поскольку приносит политические очки и дивиденды
2023-01-10T18:08
2023-01-10T18:08
эксклюзив
украина
россия
всу
донбасс
соледар
артёмовск (бахмут)
сша
запад
йохан бекман
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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Соледар и АртёмовскПродолжаются бои за Соледар и Артемовск (Бахмут).Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря стойкости бойцов ВСУ в Соледаре, киевскому режиму удалось выиграть дополнительное время и дополнительные силы, битва за Донбасс продолжается.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин говорит, что в Соледаре для противника сложилось очень тяжелое положение. Там работают штурмовые отряды группы «Вагнер», а в Бахмуте также действуют корпуса Народной милиции ЛДНР.Алёхин подчеркивает, что нельзя разделять эти города — это единый логистический центр, где находятся два мощных укрепрайона.«И там, и там, идут ожесточенные бои. Судя по тому, что неоднократно говорил Зеленский, [главком ВСУ] Залужный, а также западная разведка, положение у них весьма плачевное», — отметил эксперт.При этом есть еще одна особенность, о которой почему-то мало говорят, добавил он. Между Соледаром и Бахмутом есть населенный пункт Парасковиевка, где находятся подземные шахты и рудники поваренной соли, которую добывали еще с конца 19 века. И самое интересное, что в этих шахтах находятся склады с оружием и боеприпасами. Туда еще свозили все раритеты со времен Великой Отечественной войны.Там соль, воздуха нет, поэтому оружие сохранилось в первозданном виде.Алёхин допускает, что после захвата этих шахт мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения.В целом же с потерей Солерада и Бахмута у ВСУ может рухнуть фронт, указывает военный эксперт, к тому же они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск.Зачем США война на УкраинеГоворя о возможных сценариях развития ситуации в 2023 году, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев сообщил, что сейчас стоит обратить внимание на позицию администрации президента США Джо Байдена.Вашингтон, уверен Васильев, убедился в том, что конфликт на Украине оправдан, так как приносит политические очки и дивиденды, во-первых, администрации Байдена, во-вторых, самому президенту США. В-третьих, это выгодно для всей Америки в плане руководства коллективным Западом.«В общем, нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине», — сообщил доктор экономических наук.Он добавил, что администрация президента США уже закачала $ 100 млрд на Украину и хочет получить какие-то дивиденды, «навар».«Если сегодня к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена. Поэтому ее позиция и установки направлены на разжигание украинского конфликта.Есть опасность, которую понимают в Америке: конфликт может выйти за пределы Украины и привести к прямому столкновению США и НАТО с Россией. Поэтому, возможно, Вашингтон стремится, как говорится, балансировать "на грани"», — рассказал Васильев.«Новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину»В свою очередь, финский политолог и правозащитник Йохан Бекман прогнозирует, что вряд ли стоит ожидать заморозки конфликта на Украине — потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.Европа и США, считает Бекман, хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.«На Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину», — заявил Бекман.При этом США, убеждён политолог, хотят распада России, требуют ликвидации государственности России.«Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так», — сообщил правозащитник.
https://ukraina.ru/20230110/1042496940.html
https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html
https://ukraina.ru/20230110/1042474878.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, всу, донбасс, соледар, артёмовск (бахмут), сша, запад, йохан бекман, владимир васильев, джо байден
Эксклюзив, Украина, Россия, ВСУ, Донбасс, Соледар, Артёмовск (Бахмут), США, Запад, Йохан Бекман, Владимир Васильев, Джо Байден

Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января

18:08 10.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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С потерей Соледара и Артёмовска у ВСУ может рухнуть фронт, конфликт на Украине оправдан для США, поскольку приносит политические очки и дивиденды
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
Соледар и Артёмовск
Продолжаются бои за Соледар и Артемовск (Бахмут).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря стойкости бойцов ВСУ в Соледаре, киевскому режиму удалось выиграть дополнительное время и дополнительные силы, битва за Донбасс продолжается.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин говорит, что в Соледаре для противника сложилось очень тяжелое положение. Там работают штурмовые отряды группы «Вагнер», а в Бахмуте также действуют корпуса Народной милиции ЛДНР.
Алёхин подчеркивает, что нельзя разделять эти города — это единый логистический центр, где находятся два мощных укрепрайона.
«И там, и там, идут ожесточенные бои. Судя по тому, что неоднократно говорил Зеленский, [главком ВСУ] Залужный, а также западная разведка, положение у них весьма плачевное», — отметил эксперт.
При этом есть еще одна особенность, о которой почему-то мало говорят, добавил он. Между Соледаром и Бахмутом есть населенный пункт Парасковиевка, где находятся подземные шахты и рудники поваренной соли, которую добывали еще с конца 19 века. И самое интересное, что в этих шахтах находятся склады с оружием и боеприпасами. Туда еще свозили все раритеты со времен Великой Отечественной войны.
Там соль, воздуха нет, поэтому оружие сохранилось в первозданном виде.
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 13:39
Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружияС потерей хотя бы одного из укрепрайонов в Соледаре или Артемовске у ВСУ может рухнуть фронт. К тому же они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск. Они потеряют важный плацдарм, поэтому они за него держатся зубами
Алёхин допускает, что после захвата этих шахт мы можем оставить противника без значительных запасов советского вооружения.
В целом же с потерей Солерада и Бахмута у ВСУ может рухнуть фронт, указывает военный эксперт, к тому же они не смогут осуществлять вылазки на Кременную через леса или оказывать давление на Лисичанск.
Зачем США война на Украине
Говоря о возможных сценариях развития ситуации в 2023 году, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев сообщил, что сейчас стоит обратить внимание на позицию администрации президента США Джо Байдена.
Вашингтон, уверен Васильев, убедился в том, что конфликт на Украине оправдан, так как приносит политические очки и дивиденды, во-первых, администрации Байдена, во-вторых, самому президенту США. В-третьих, это выгодно для всей Америки в плане руководства коллективным Западом.
«В общем, нет сегодня никаких позывов, которые бы заставили Белый дом всерьёз что-то менять, тем более выходить на рельсы мирного урегулирования конфликта на Украине», — сообщил доктор экономических наук.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:27
Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на УкраинеКакое будущее ждет Украину, изданию Украина.ру рассказывает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Он добавил, что администрация президента США уже закачала $ 100 млрд на Украину и хочет получить какие-то дивиденды, «навар».
«Если сегодня к афганскому провалу добавится проигрыш на Украине, это будет очень серьёзный удар по администрации Байдена. Поэтому ее позиция и установки направлены на разжигание украинского конфликта.
Есть опасность, которую понимают в Америке: конфликт может выйти за пределы Украины и привести к прямому столкновению США и НАТО с Россией. Поэтому, возможно, Вашингтон стремится, как говорится, балансировать "на грани"», — рассказал Васильев.
«Новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину»
В свою очередь, финский политолог и правозащитник Йохан Бекман прогнозирует, что вряд ли стоит ожидать заморозки конфликта на Украине — потому что западные страны фактически провоцируют Украину дальше воевать.
Европа и США, считает Бекман, хотят быстрых результатов. Скорее всего, эскалация будет продолжена, Киеву будет поставлено новое более сильное оружие и оказана всяческая поддержка.
«На Западе усиливается позиция, что Украина должна победить, нужно отправить Киеву больше оружия и убить больше русских солдат.
Никаких изменений здесь, конечно, нет. Это новые виды европейского и западного тоталитаризма поддерживают Украину», — заявил Бекман.
Йохан Бекман интервью
Вчера, 06:00
Йохан Бекман: Запад скрытно готовится к большой войне против России, которую планирует разрушитьБойцы ВСУ записывают видеообращения к властям о плачевной ситуации на линии огня, о проблемах с вооружением и выучкой. При этом Киев никак не реагирует на них. Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Олег Соскин.
При этом США, убеждён политолог, хотят распада России, требуют ликвидации государственности России.
«Их позиция в том, что Украина может только победить, а Россия должна умереть. Это же призыв к тотальной войне, которую хотят реализовать Америка и Европа. Это, к сожалению, так», — сообщил правозащитник.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияВСУДонбассСоледарАртёмовск (Бахмут)СШАЗападЙохан БекманВладимир ВасильевДжо Байден
 
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