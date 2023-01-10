Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
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Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео
Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео
Мариуполь сейчас один из самых оживлённых городов Донбасса. Сюда для восстановления нормальной жизни съехались люди со всех уголков России. Как выглядит город?... Украина.ру, 10.01.2023
2023-01-10T17:17
2023-01-10T17:17
видео
роман гнатюк
россия
днр
мариуполь
восстановление
стройка
сво
константин иващенко
азовсталь
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Мариуполь сейчас один из самых оживлённых городов Донбасса. Сюда для восстановления нормальной жизни съехались люди со всех уголков России. Как выглядит город? Кто занимается его восстановлением? Как скоро Мариуполь сможет избавиться от последствий боевых действий? На эти вопросы мы постарались дать ответы в фильме о большой стройке, а её размах поистине велик. О процессе возвращения города к нормальной жизни нам рассказали местные и приезжие строители, мэр Мариуполя Константин Иващенко и заместитель генерального директора одной из строительных компаний, работающих над большой стройкой в Мариуполе, Вадим Куц.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, роман гнатюк, россия, днр, мариуполь, восстановление, стройка, сво, константин иващенко, азовсталь, видео
Видео, Роман Гнатюк, Россия, ДНР, Мариуполь, восстановление, стройка, СВО, Константин Иващенко, Азовсталь

Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео

17:17 10.01.2023
 
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Мариуполь сейчас один из самых оживлённых городов Донбасса. Сюда для восстановления нормальной жизни съехались люди со всех уголков России. Как выглядит город? Кто занимается его восстановлением? Как скоро Мариуполь сможет избавиться от последствий боевых действий? На эти вопросы мы постарались дать ответы в фильме о большой стройке, а её размах поистине велик. О процессе возвращения города к нормальной жизни нам рассказали местные и приезжие строители, мэр Мариуполя Константин Иващенко и заместитель генерального директора одной из строительных компаний, работающих над большой стройкой в Мариуполе, Вадим Куц.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоРоман ГнатюкРоссияДНРМариупольвосстановлениестройкаСВОКонстантин ИващенкоАзовсталь
 
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