https://ukraina.ru/20230110/1042511449.html

Роль американцев в СВО, наглая ложь США: что говорили об Украине в мире 10 января

Роль американцев в СВО, наглая ложь США: что говорили об Украине в мире 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Роль американцев в СВО, наглая ложь США: что говорили об Украине в мире 10 января

Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T17:34

2023-01-10T17:34

2023-01-10T18:07

эксклюзив

украина

сша

такер карлсон

спецоперация

россия

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Такер разбушевалсяВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон констатирует, что американцам лгут о ситуации на Украине.«Жители США не знают, что на самом деле Украина проигрывает. Большинство из них считает, что Запад и Украина побеждают, однако факты говорят об обратном. Спросите своих соседей: "Кто выигрывает на Украине?" — и, конечно, они скажут, что Украина. Это то, что они видели во всех СМИ. Украина побеждает, заявляют все американские эксперты. Любой, кто предполагает обратное, должен работать на Россию. Всё это говорят для того, чтобы население думало, что мы в команде победителей», — заявил журналист в эфире ток-шоу Tucker Carlson Tonight. Шоу по итогам 2022 года стало самой популярной авторской программой на американском кабельном телевидении.США в войне против РоссииЧто на самом деле происходит на Украине, знают американцы, которые воюют на её территории.А таковых, по словам ветерана Вооружённых Сил США майора Станислава Крапивника, принимавшего участие в нескольких вооружённых конфликтах, может быть до 1000 человек.На стороне ВСУ бывшие и действующие военные США выступают прежде всего в качестве операторов реактивных систем залпового огня HIMARS — работать на этой установке разрешено исключительно американским специалистам. Они же займутся обслуживанием обещанных Украине ЗРК Patriot (в зенитной батарее — около 300 человек).Кроме того, в рядах украинской армии против России сражаются спецназовцы и сотрудники ЦРУ, добавил Крапивник.Информация о погибших на Украине гражданах в США не разглашается, но, по оценке майора, потери составляют как минимум 30 человек.Упущенный мир по вине ЗападаА ведь всего этого могло и не быть.«Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Это законные требования, а не плод воображения Кремля, как утверждает Запад, чьё высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса», — подчёркивает панарабский телеканал Al Mayadeen.Причём разногласия во взглядах взгляд на будущее отношений с РФ расколол Запад, в наспех сколоченную США антироссийскую коалицию вошли лишь самые верные союзники Вашингтона. Россия же тем временем достигла небывалой степени консолидации, обращает внимание обозреватель Халид аль-Бухали.Хуже в итоге стало только Западу, который ввёл беспрецедентные ограничительные меры против Москвы.«Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности», — напомнил он.

https://ukraina.ru/20230105/1042356260.html

https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, такер карлсон, спецоперация, россия