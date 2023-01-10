В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину - 10.01.2023 Украина.ру
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В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину
В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину - 10.01.2023 Украина.ру
В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину
Окончательное решение о поставке танков на Украину еще не принято британским правительством, передает Reuters 10 января, цитируя официального представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака
2023-01-10T16:54
2023-01-10T16:55
новости
танки
великобритания
украина
лондон
военная помощь
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Великобритания продолжит консультации по вопросу военной помощи Киеву с украинскими и западными коллегами, добавил он.О поставках танков во вторник также говорил канцер ФРГ Олаф Шольц. Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.Западные союзники, по словам Шольца, "потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу".Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танки, великобритания, украина, лондон, военная помощь
Новости, танки, Великобритания, Украина, Лондон, военная помощь

В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину

16:54 10.01.2023 (обновлено: 16:55 10.01.2023)
 
© AP / Alberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP / Alberto Pezzali
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Окончательное решение о поставке танков на Украину еще не принято британским правительством, передает Reuters 10 января, цитируя официального представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака
Мы не приняли финального решения о поставках танков на текущем этапе. До тех пор, пока решения по такого рода вопросам не приняты, мы не комментируем спекуляции относительно того, какая техника может или не может быть отправлена.
Великобритания продолжит консультации по вопросу военной помощи Киеву с украинскими и западными коллегами, добавил он.
О поставках танков во вторник также говорил канцер ФРГ Олаф Шольц. Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, заявил он.
Западные союзники, по словам Шольца, "потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу".
Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.
Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
Йенс Столтенберг
Вчера, 15:18
Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - СтолтенбергПомощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10 января
 
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