Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html
Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января
Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января - 10.01.2023 Украина.ру
Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января
Украина.ру, 10.01.2023
2023-01-10T16:00
2023-01-10T17:12
хроники
эксклюзив
спецоперация
всу
лнр
днр
обстрелы
столтенберг
декларация
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине. ВСУ обстреляли маршрутку, спровоцировали пожар и убили людей в Донецке. Киев потерял бойцов на нескольких направлениях и лишился военной техники.Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.Столтенберг заверил, что оказание помощи Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.Он отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.По его словам, Евросоюз и НАТО должны еще нарастить объемы своей помощи для Украины. «НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. ...Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — призвал Столтенберг.Как ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс», две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, страны альянса передали Киеву оружие общей стоимостью 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.Во вторник Европейский союз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве двух организаций, выводя его на новый уровень на фоне конфликта на Украине.В ней подчеркнули, что сейчас НАТО и Евросоюз якобы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине. «Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — отмечается в документе.ЕС и НАТО выступили с утверждением, что конфликт на Украине «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также усугубляет кризисы в сфере продовольствия и энергетики.Стороны осудили действия России на Украине и призвали Москву вывести войска. В этой связи НАТО и ЕС также заявили о солидарности с Киевом и о поддержке права Украины на «самооборону и выбор своей судьбы».По словам Столтенберга, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами в условиях активизации геополитической конкуренции в мире.«Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — отметил он. По словам генсека, данный шаг обусловлен угрозами, которые «исходят от авторитарных сил» на международной политической арене. В данном контексте он упомянул специальную военную операцию России на Украине, а также «растущую активность» Китая.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Атаки ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четвертый за последние полчаса удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, обстрел был зафиксирован в 14:30 мск, под огнем оказался Ленинский район города. Украинские военные выпустили восемь ракет.Первые три удара были нанесены в 14:20 и 14:25 мск по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватой. В общей сложности при четырех обстрелах выпущено 44 ракеты из РСЗО.Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что в одном из домов Ленинского района Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины начался пожар. Он уточнил, что по Ленинскому району выпущено пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Мэр также призвал жителей города не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с массированным обстрелом.«В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено», — добавил Кулемзин.Позже он же написал, что фасад и остекление школы, а также линия электропередачи были повреждены в Куйбышевском районе Донецка.«В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.По данным щтаба территориальной обороны, один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.Также два человека были ранены из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР.Кроме того, украинские военные обстреляли Каховское вагонное депо в Таврийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки.«Сегодня, 10 января, около 13:40 в результате артиллерийского обстрела укрофашистами возник пожар в Каховском вагонном депо в городе Таврийске», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.Потери ВСУЗа минувшие сутки Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял 60 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ.«На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.Там было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.«На Южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки «Град» и две РЛС.«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске.Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.Также ВС России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили два украинских склада с вооружением в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах», — сказал он.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html
https://ukraina.ru/20230110/1042482046.html
https://ukraina.ru/20230109/1042470566.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, лнр, днр, обстрелы, столтенберг, декларация, минобороны рф, атаки, самолеты
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, ЛНР, ДНР, обстрелы, Столтенберг, декларация, Минобороны РФ, атаки, самолеты

Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января

16:00 10.01.2023 (обновлено: 17:12 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине. ВСУ обстреляли маршрутку, спровоцировали пожар и убили людей в Донецке. Киев потерял бойцов на нескольких направлениях и лишился военной техники.
Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.
Столтенберг заверил, что оказание помощи Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.

Он отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.

«Речь идет об увеличении объемов производства в странах ЕС, которые входят в НАТО, а также членах Североатлантического союза, не являющихся членами ЕС. Мы напрямую взаимодействуем с производителями, и они наращивают производство, для того чтобы мы могли сохранить и даже увеличить помощь Киеву», — пояснил он.

По его словам, Евросоюз и НАТО должны еще нарастить объемы своей помощи для Украины.

«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. ...Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — призвал Столтенберг.

Как ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс», две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, страны альянса передали Киеву оружие общей стоимостью 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:00
Развязывание новых войн, потери ВСУ, переименование городов. Главное на Украине на 12:00 10 января
Во вторник Европейский союз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве двух организаций, выводя его на новый уровень на фоне конфликта на Украине.
В ней подчеркнули, что сейчас НАТО и Евросоюз якобы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине.

«Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — отмечается в документе.

ЕС и НАТО выступили с утверждением, что конфликт на Украине «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также усугубляет кризисы в сфере продовольствия и энергетики.

Стороны осудили действия России на Украине и призвали Москву вывести войска. В этой связи НАТО и ЕС также заявили о солидарности с Киевом и о поддержке права Украины на «самооборону и выбор своей судьбы».
По словам Столтенберга, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами в условиях активизации геополитической конкуренции в мире.
«Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — отметил он.
По словам генсека, данный шаг обусловлен угрозами, которые «исходят от авторитарных сил» на международной политической арене. В данном контексте он упомянул специальную военную операцию России на Украине, а также «растущую активность» Китая.

Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
Атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четвертый за последние полчаса удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, обстрел был зафиксирован в 14:30 мск, под огнем оказался Ленинский район города. Украинские военные выпустили восемь ракет.

Первые три удара были нанесены в 14:20 и 14:25 мск по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватой.
В общей сложности при четырех обстрелах выпущено 44 ракеты из РСЗО.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что в одном из домов Ленинского района Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины начался пожар.

«В 14:25 обстрелу подвергся Ленинский район. По свидетельству очевидцев, на Южных склонах горит дом», — отметил он.

Он уточнил, что по Ленинскому району выпущено пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Мэр также призвал жителей города не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с массированным обстрелом.

«В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено», — добавил Кулемзин.
Позже он же написал, что фасад и остекление школы, а также линия электропередачи были повреждены в Куйбышевском районе Донецка.

«В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.

Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.

По данным щтаба территориальной обороны, один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.
Также два человека были ранены из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
Вчера, 09:00
Влияние США на СВО, планы ВСУ наступления на Ростов и Таганрог. Главное на Украине на утро 10 января
Кроме того, украинские военные обстреляли Каховское вагонное депо в Таврийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки.

«Сегодня, 10 января, около 13:40 в результате артиллерийского обстрела укрофашистами возник пожар в Каховском вагонном депо в городе Таврийске», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Потери ВСУ
За минувшие сутки Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял 60 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа», — уточнили в министерстве.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.

Там было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«На Южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки «Град» и две РЛС.

«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске.

Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Также ВС России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили два украинских склада с вооружением в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах», — сказал он.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
танк леопард - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:19
"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 январяСБУ обвинила членов "Партии Шария" в подготовке беспорядков в Днепре. Российские военные рассказали о пытках в украинском плену. В Германии и Польше прокомментировали поставки танков Leopard 2 Украине
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияВСУЛНРДНРобстрелыСтолтенбергдекларацияМинобороны РФатакисамолеты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:00День в истории. 11 января: в Артемовске нацисты заживо погребли сотни жителей города
19:00Сбитые самолеты, проблемы европейских танков, обновление армии. Итоги 10 января
18:10Украинский крупный бизнес выводит деньги из страны и готовится к краху гривны - Дубинский
18:08Плачевное положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске. О чём говорили эксперты 10 января
17:49Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
17:34Роль американцев в СВО, наглая ложь США: что говорили об Украине в мире 10 января
17:17Ударными темпами к мирной жизни: фильм о восстановлении Мариуполя. Видео
17:09Грег Вайнер: Для прекращения войны на Украине России и США нужны свои Брежнев и Никсон
16:54В Лондоне еще не приняли решение о поставках танков на Украину
16:42НАТО и ЕС подписали документ о стратегическом сближении
16:22В Запорожской области поймали украинских диверсантов
16:03Украинизация Бразилии. В стране пытались устроить госпереворот по киевскому сценарию
16:00Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января
15:31Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео
15:18Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг
15:12ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
15:04Русский путь. Какой должна быть наша мобилизация
15:00Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
14:17Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
13:39Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия
Лента новостейМолния