https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html

Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января

Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января - 10.01.2023 Украина.ру

Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января

Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T16:00

2023-01-10T16:00

2023-01-10T17:12

хроники

эксклюзив

спецоперация

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декларация

минобороны рф

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НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине. ВСУ обстреляли маршрутку, спровоцировали пожар и убили людей в Донецке. Киев потерял бойцов на нескольких направлениях и лишился военной техники.Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.Столтенберг заверил, что оказание помощи Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.Он отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.По его словам, Евросоюз и НАТО должны еще нарастить объемы своей помощи для Украины. «НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. ...Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — призвал Столтенберг.Как ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс», две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, страны альянса передали Киеву оружие общей стоимостью 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.Во вторник Европейский союз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве двух организаций, выводя его на новый уровень на фоне конфликта на Украине.В ней подчеркнули, что сейчас НАТО и Евросоюз якобы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине. «Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — отмечается в документе.ЕС и НАТО выступили с утверждением, что конфликт на Украине «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также усугубляет кризисы в сфере продовольствия и энергетики.Стороны осудили действия России на Украине и призвали Москву вывести войска. В этой связи НАТО и ЕС также заявили о солидарности с Киевом и о поддержке права Украины на «самооборону и выбор своей судьбы».По словам Столтенберга, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами в условиях активизации геополитической конкуренции в мире.«Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — отметил он. По словам генсека, данный шаг обусловлен угрозами, которые «исходят от авторитарных сил» на международной политической арене. В данном контексте он упомянул специальную военную операцию России на Украине, а также «растущую активность» Китая.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Атаки ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четвертый за последние полчаса удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, обстрел был зафиксирован в 14:30 мск, под огнем оказался Ленинский район города. Украинские военные выпустили восемь ракет.Первые три удара были нанесены в 14:20 и 14:25 мск по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватой. В общей сложности при четырех обстрелах выпущено 44 ракеты из РСЗО.Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что в одном из домов Ленинского района Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины начался пожар. Он уточнил, что по Ленинскому району выпущено пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Мэр также призвал жителей города не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с массированным обстрелом.«В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено», — добавил Кулемзин.Позже он же написал, что фасад и остекление школы, а также линия электропередачи были повреждены в Куйбышевском районе Донецка.«В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.По данным щтаба территориальной обороны, один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.Также два человека были ранены из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР.Кроме того, украинские военные обстреляли Каховское вагонное депо в Таврийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки.«Сегодня, 10 января, около 13:40 в результате артиллерийского обстрела укрофашистами возник пожар в Каховском вагонном депо в городе Таврийске», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.Потери ВСУЗа минувшие сутки Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял 60 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ.«На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.Там было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.«На Южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки «Град» и две РЛС.«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске.Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.Также ВС России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили два украинских склада с вооружением в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах», — сказал он.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html

https://ukraina.ru/20230110/1042482046.html

https://ukraina.ru/20230109/1042470566.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, лнр, днр, обстрелы, столтенберг, декларация, минобороны рф, атаки, самолеты