Истощение военных запасов, обстрел маршрутки, уничтожение нацистов. Главное на Украине на 16:00 10 января
16:00 10.01.2023 (обновлено: 17:12 10.01.2023)
НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине. ВСУ обстреляли маршрутку, спровоцировали пожар и убили людей в Донецке. Киев потерял бойцов на нескольких направлениях и лишился военной техники.
Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.
«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.
Столтенберг заверил, что оказание помощи Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.
Он отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.
Он отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.
«Речь идет об увеличении объемов производства в странах ЕС, которые входят в НАТО, а также членах Североатлантического союза, не являющихся членами ЕС. Мы напрямую взаимодействуем с производителями, и они наращивают производство, для того чтобы мы могли сохранить и даже увеличить помощь Киеву», — пояснил он.
По его словам, Евросоюз и НАТО должны еще нарастить объемы своей помощи для Украины.
«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. ...Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — призвал Столтенберг.
Как ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс», две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, страны альянса передали Киеву оружие общей стоимостью 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.
«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. ...Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — призвал Столтенберг.
Как ранее сообщила газета «Нью-Йорк таймс», две трети стран НАТО уже исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину. По данным издания, страны альянса передали Киеву оружие общей стоимостью 40 млрд долларов, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.
Во вторник Европейский союз и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве двух организаций, выводя его на новый уровень на фоне конфликта на Украине.
В ней подчеркнули, что сейчас НАТО и Евросоюз якобы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия на фоне конфликта на Украине.
«Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — отмечается в документе.
ЕС и НАТО выступили с утверждением, что конфликт на Украине «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также усугубляет кризисы в сфере продовольствия и энергетики.
Стороны осудили действия России на Украине и призвали Москву вывести войска. В этой связи НАТО и ЕС также заявили о солидарности с Киевом и о поддержке права Украины на «самооборону и выбор своей судьбы».
«Сегодня мы сталкиваемся с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», — отмечается в документе.
ЕС и НАТО выступили с утверждением, что конфликт на Украине «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность», а также усугубляет кризисы в сфере продовольствия и энергетики.
Стороны осудили действия России на Украине и призвали Москву вывести войска. В этой связи НАТО и ЕС также заявили о солидарности с Киевом и о поддержке права Украины на «самооборону и выбор своей судьбы».
По словам Столтенберга, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами в условиях активизации геополитической конкуренции в мире.
«Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — отметил он.
По словам генсека, данный шаг обусловлен угрозами, которые «исходят от авторитарных сил» на международной политической арене. В данном контексте он упомянул специальную военную операцию России на Украине, а также «растущую активность» Китая.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
Атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четвертый за последние полчаса удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, обстрел был зафиксирован в 14:30 мск, под огнем оказался Ленинский район города. Украинские военные выпустили восемь ракет.
Первые три удара были нанесены в 14:20 и 14:25 мск по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватой.
По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, обстрел был зафиксирован в 14:30 мск, под огнем оказался Ленинский район города. Украинские военные выпустили восемь ракет.
Первые три удара были нанесены в 14:20 и 14:25 мск по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватой.
В общей сложности при четырех обстрелах выпущено 44 ракеты из РСЗО.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что в одном из домов Ленинского района Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины начался пожар.
«В 14:25 обстрелу подвергся Ленинский район. По свидетельству очевидцев, на Южных склонах горит дом», — отметил он.
Он уточнил, что по Ленинскому району выпущено пять снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Мэр также призвал жителей города не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с массированным обстрелом.
«В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено», — добавил Кулемзин.
«В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено», — добавил Кулемзин.
Позже он же написал, что фасад и остекление школы, а также линия электропередачи были повреждены в Куйбышевском районе Донецка.
«В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.
Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.
По данным щтаба территориальной обороны, один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.
«В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи», — написал он в своем телеграм-канале.
Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.
По данным щтаба территориальной обороны, один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка.
Также два человека были ранены из-за обстрела украинскими войсками Владимировки в ДНР.
Кроме того, украинские военные обстреляли Каховское вагонное депо в Таврийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новой Каховки.
«Сегодня, 10 января, около 13:40 в результате артиллерийского обстрела укрофашистами возник пожар в Каховском вагонном депо в городе Таврийске», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
«Сегодня, 10 января, около 13:40 в результате артиллерийского обстрела укрофашистами возник пожар в Каховском вагонном депо в городе Таврийске», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Потери ВСУ
За минувшие сутки Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял 60 военных убитыми и ранеными, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).
«На Купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении российская артиллерия поразила подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины в районах Серебрянки (ДНР) и Стельмаховки (ЛНР).
«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и три пикапа», — уточнили в министерстве.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.
Там было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
«На Южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Там было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
«На Южнодонецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток девять украинских артустановок, в том числе американского и польского производства, две установки «Град» и две РЛС.
«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске.
Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.
По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск и Звановка Донецкой Народной Республики; три буксируемые гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Шалыгино Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка ДНР, боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске.
Как сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.
По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Также ВС России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили два украинских склада с вооружением в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах», — сказал он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области, а также 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах», — сказал он.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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