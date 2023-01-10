https://ukraina.ru/20230110/1042504193.html

Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео

Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео - 10.01.2023 Украина.ру

Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео

Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украине.ру о главных уроках новогоднего периода для СВО,... Украина.ру, 10.01.2023

2023-01-10T15:31

2023-01-10T15:31

2023-01-10T15:31

видео

александр бородай

россия

украина

сво

днр

лнр

херсон

запорожье

волонтеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042503376_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_242141960706c53c88e32b314034231f.jpg

Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украине.ру о главных уроках новогоднего периода для СВО, ситуации в зоне боевых действий и волонтёрской помощи фронту: 0:43 - СВО и новогодние праздники; 3:20 - Ситуация в зоне ответственности СДД; 7:01 - Волонтёрская помощь бойцам; 12:06 - Новогодняя инспекция фронта; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр бородай, россия, украина, сво, днр, лнр, херсон, запорожье, волонтеры, бпла, фронт, видео