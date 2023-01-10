https://ukraina.ru/20230110/1042504193.html
Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео
Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео - 10.01.2023 Украина.ру
Это настораживает: Бородай о действиях Украины. Видео
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украине.ру о главных уроках новогоднего периода для СВО,... Украина.ру, 10.01.2023
2023-01-10T15:31
2023-01-10T15:31
2023-01-10T15:31
видео
александр бородай
россия
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запорожье
волонтеры
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Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украине.ру о главных уроках новогоднего периода для СВО, ситуации в зоне боевых действий и волонтёрской помощи фронту: 0:43 - СВО и новогодние праздники; 3:20 - Ситуация в зоне ответственности СДД; 7:01 - Волонтёрская помощь бойцам; 12:06 - Новогодняя инспекция фронта; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр бородай, россия, украина, сво, днр, лнр, херсон, запорожье, волонтеры, бпла, фронт, видео
Видео, Александр Бородай, Россия, Украина, СВО, ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье, волонтеры, БПЛА, фронт
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал Украине.ру
о главных уроках новогоднего периода для СВО, ситуации в зоне боевых действий и волонтёрской помощи фронту:
0:43 - СВО и новогодние праздники;
3:20 - Ситуация в зоне ответственности СДД;
7:01 - Волонтёрская помощь бойцам;
12:06 - Новогодняя инспекция фронта;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.