https://ukraina.ru/20230110/1042503107.html
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные - 10.01.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, 9 мирных жителей ранены, сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР 10 января
2023-01-10T15:12
2023-01-10T15:12
2023-01-10T15:12
новости
обстрелы
донецк
всу
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раненые
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Жителей города призвали не покидать дома без особой необходимости и проявить бдительность.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины накануне 9 января, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни". Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в городе остались только "только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
https://ukraina.ru/20230109/1042459370.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, донецк, всу, погибшие, раненые
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, 9 мирных жителей ранены, сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР 10 января
В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения.
Жителей города призвали не покидать дома без особой необходимости и проявить бдительность.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины накануне 9 января, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.
Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни". Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она добавила, что в городе остались только "только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.