ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные - 10.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230110/1042503107.html
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные - 10.01.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, 9 мирных жителей ранены, сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР 10 января
2023-01-10T15:12
2023-01-10T15:12
новости
обстрелы
донецк
всу
погибшие
раненые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042251707_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_2d45f5d6b1d548fd8837ecee7d3230d5.jpg
Жителей города призвали не покидать дома без особой необходимости и проявить бдительность.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины накануне 9 января, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни". Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в городе остались только "только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
https://ukraina.ru/20230109/1042459370.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042251707_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9587345a3d75ec9be36694c4a6bb2da2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, донецк, всу, погибшие, раненые
Новости, обстрелы, Донецк, ВСУ, погибшие, раненые

ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные

15:12 10.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, 9 мирных жителей ранены, сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР 10 января
В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения.
Жителей города призвали не покидать дома без особой необходимости и проявить бдительность.
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины накануне 9 января, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.
Последние недели Донецк подвергается самым интенсивным с 2014 года обстрелам и разрушения на окраинах и в центре города стали "нормой жизни". Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она добавила, что в городе остались только "только те, кто в состоянии это как-то принять и пережить или те, которым некуда деваться. Такие люди практически не выходят из дома, Донецк абсолютно пустынный.
Безумное чаепитие на катке в Парке Горького в рамках Дня Рождения фонда Подари жизнь - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:32
Дело против Смольянинова, обстановка в Соледаре, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 январяГлава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова. В Народной милиции ЛНР сообщили о бегстве украинских военных из Соледара. Украинские военные продолжают наносить удары по приграничным территориям России
 
НовостиобстрелыДонецкВСУпогибшиераненые
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Помощь Украине истощила запасы НАТО, но Альянс все равно увеличит поставки Киеву - Столтенберг
15:12ВСУ обстреляли Донецк: есть погибшие и раненные
15:04Русский путь. Какой должна быть наша мобилизация
15:00Минобороны РФ рассказало об успехах в демилитаризации Украины за прошедшие сутки
14:17Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
13:39Полковник Геннадий Алехин: Когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия
13:39Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
13:27Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на Украине
13:21Список погибших в Макеевке не будет опубликован – власти
13:10Грузия не вернет Киеву украинские ЗРК "Бук" - Минобороны Грузии
13:05"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
13:00Зверские условия. Как домашние питомцы выживают в зоне боевых действий
12:50Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке
12:38Римский против Вселенского. Фехтование на крестах на Украине
12:35Освобождение Соледара откроет хорошие перспективы освобождения Артёмовска – Пушилин
12:30Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери – пленный
12:21Соледар близок к освобождению – Пушилин
12:20Где они возьмут деньги, в Китае? Американский сенатор о неподъёмной для США помощи Киеву
12:18Есть ли порох в пороховницах? Лизан о "тайном оружии" для Киева. Видео
12:04Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ
Лента новостейМолния