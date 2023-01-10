https://ukraina.ru/20230110/1042501192.html

Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ

Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ - 10.01.2023 Украина.ру

Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ

Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

2023-01-10T14:17

2023-01-10T14:17

2023-01-10T14:42

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Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей."Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр.Он также поблагодарил всех военнослужащих, как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации должны быть решены. Отчет по исполнению поручения президента Шойгу должен предоставить к 1 февраля 2023 года.

https://ukraina.ru/20230109/1042466699.html

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вс рф, украина, сергей шойгу, новости, сирия, сво, спецоперация