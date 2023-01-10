Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ - 10.01.2023 Украина.ру
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Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ - 10.01.2023 Украина.ру
Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ
Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.
2023-01-10T14:17
2023-01-10T14:42
вс рф
украина
сергей шойгу
новости
сирия
сво
спецоперация
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Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей."Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр.Он также поблагодарил всех военнослужащих, как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации должны быть решены. Отчет по исполнению поручения президента Шойгу должен предоставить к 1 февраля 2023 года.
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вс рф, украина, сергей шойгу, новости, сирия, сво, спецоперация
ВС РФ, Украина, Сергей Шойгу, Новости, Сирия, СВО, Спецоперация

Шойгу потребовал учесть опыт СВО и сирийской кампании в программах обучения и поставках техники для ВС РФ

14:17 10.01.2023 (обновлено: 14:42 10.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание в Министерстве обороны РФ
Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Программы обучения и планы поставок техники для ВС РФ должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.
Он напомнил, что президент России поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач, главная из которых - принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС РФ и повышения их боевых возможностей.
"Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", - сказал министр.
Он также поблагодарил всех военнослужащих, как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации должны быть решены. Отчет по исполнению поручения президента Шойгу должен предоставить к 1 февраля 2023 года.
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