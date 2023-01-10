https://ukraina.ru/20230110/1042498891.html
Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах - 10.01.2023 Украина.ру
Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
В 2022 году украинцы назвали новорожденных множеством необычных имен, сообщает 10 января Министерство юстиции Украины
2023-01-10T13:39
2023-01-10T13:39
2023-01-10T13:39
новости
имена
украина
цветы
фрукты
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Новыми и креативными женскими именами оказались: Мрия (мечта – ред., в честь советского самолета Ан-225, единственный лётный экземпляр которого был разрушен в феврале, в ходе боев за завод "Антонов" в Киевской области), Авиталь-Азалина, Квита (от слова цветок – ред.), Мантикора, Юния, Джавелина."Джавелин"— американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.Среди мужских имен оказались: Искандер, Ахиллес, Сармат, Нимрод, Нектарий, Хьюго, Саркис.
https://ukraina.ru/20220728/1036954179.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, имена, украина, цветы, фрукты
Цветы, фрукты и Сарматы: на Украине рассказали о новых популярных именах
В 2022 году украинцы назвали новорожденных множеством необычных имен, сообщает 10 января Министерство юстиции Украины
Новыми и креативными женскими именами оказались: Мрия (мечта – ред., в честь советского самолета Ан-225, единственный лётный экземпляр которого был разрушен в феврале, в ходе боев за завод "Антонов" в Киевской области), Авиталь-Азалина, Квита (от слова цветок – ред.), Мантикора, Юния, Джавелина.
"Джавелин"— американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.
Среди мужских имен оказались: Искандер, Ахиллес, Сармат, Нимрод, Нектарий, Хьюго, Саркис.