https://ukraina.ru/20230110/1042497471.html

"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов

"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов - 10.01.2023 Украина.ру

"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов

Важной задачей назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу доработку снаряжения российских военных до максимально возможного уровня. Его слова прозвучали на селекторном совещании в Минобороны

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

владимир путин

сергей шойгу

новости

россия

армия

экипировка

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"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации должны быть решены. Отчет по исполнению поручения президента Шойгу должен предоставить к 1 февраля 2023 года.

https://ukraina.ru/20230104/1042385871.html

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владимир путин, сергей шойгу, новости, россия, армия, экипировка