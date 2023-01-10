https://ukraina.ru/20230110/1042497471.html
"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов - 10.01.2023 Украина.ру
"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
Важной задачей назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу доработку снаряжения российских военных до максимально возможного уровня. Его слова прозвучали на селекторном совещании в Минобороны
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
владимир путин
сергей шойгу
новости
россия
армия
экипировка
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"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации должны быть решены. Отчет по исполнению поручения президента Шойгу должен предоставить к 1 февраля 2023 года.
https://ukraina.ru/20230104/1042385871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, сергей шойгу, новости, россия, армия, экипировка
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Новости, Россия, Армия, экипировка
"Должно быть современным, удобным и надежным": Шойгу потребовал доработать снаряжение российских бойцов
Важной задачей назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу доработку снаряжения российских военных до максимально возможного уровня. Его слова прозвучали на селекторном совещании в Минобороны