Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2 - 10.01.2023 Украина.ру
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Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2
Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2 - 10.01.2023 Украина.ру
Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2
Читатели газеты Великобритании Daily Mail отреагировали на сообщения о возможной передаче киевскому режиму танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов
2023-01-10T10:40
2023-01-10T10:40
новости
великобритания
украина
танки
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Многие комментаторы из Британии заметили, что финансирование и снабжение Украины оружием стало выше в приоритетах правительства, чем собственные граждане."Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги", — написал toddis."Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его кабмина! Тогда она была бы лучшей в мире!" — считает deb notts."Таким образом, это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливаются из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице", — призвал SECRET SAM."Наше правительство должно выполнять приказы Америки. Америка говорит "прыгай", Риши уточнит, как высоко прыгать. Скажут присылайте танки, мы их присылаем. Когда они потребуют людей для обслуживания танков, Риши спросит, сколько надо. Когда Америка скажет отправить людей для обеспечения безопасности обслуживающей бригады, Риши спросит, сколько отправить. Очень скоро у нас будут тысячи "консультантов" и "логистического персонала" на Украине", — считает CantBargainWithMaths.Телеканал Sky News 9 января сообщил, что Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Предполагается, что Лондон может отправить Киеву около десяти танков, но окончательное решение еще до сих пор не принято.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.В Германии, в свою очередь, уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, великобритания, украина, танки
Новости, Великобритания, Украина, танки

Британцы остро отреагировали на решение Лондона отправить Киеву танки Challenger 2

10:40 10.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public AffairsChallenger 2
Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public Affairs
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Читатели газеты Великобритании Daily Mail отреагировали на сообщения о возможной передаче киевскому режиму танков Challenger 2 на сумму около четырех миллионов фунтов стерлингов
Многие комментаторы из Британии заметили, что финансирование и снабжение Украины оружием стало выше в приоритетах правительства, чем собственные граждане.
"Налогоплательщики должны иметь право голоса по вопросу, куда идут их деньги", — написал toddis.
"Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет", — возмутился TheUnbeliever.
"Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его кабмина! Тогда она была бы лучшей в мире!" — считает deb notts.
"Таким образом, это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся. Тем временем инфраструктура разваливаются из-за отсутствия финансирования. Спасибо миллиону избирателей-консерваторов, помните об этом в следующий раз, когда вы заболеете и вам потребуется лечение в больнице", — призвал SECRET SAM.
"Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели", — написал Emigrate if you can.
"Наше правительство должно выполнять приказы Америки. Америка говорит "прыгай", Риши уточнит, как высоко прыгать. Скажут присылайте танки, мы их присылаем. Когда они потребуют людей для обслуживания танков, Риши спросит, сколько надо. Когда Америка скажет отправить людей для обеспечения безопасности обслуживающей бригады, Риши спросит, сколько отправить. Очень скоро у нас будут тысячи "консультантов" и "логистического персонала" на Украине", — считает CantBargainWithMaths.
Телеканал Sky News 9 января сообщил, что Великобритания впервые с начала СВО рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Предполагается, что Лондон может отправить Киеву около десяти танков, но окончательное решение еще до сих пор не принято.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Киеву западных танков Leopard и Abrams. При этом он отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения стран-союзников.
В Германии, в свою очередь, уверяют, что на данный момент не намерены передавать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Такие планы опроверг представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:15
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