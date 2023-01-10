https://ukraina.ru/20230110/1042484024.html

США могут передать Украине современные бронетранспортеры

США могут передать Украине современные бронетранспортеры - 10.01.2023 Украина.ру

США могут передать Украине современные бронетранспортеры

В Вашингтоне рассматривают внесение бронетранспортёров Stryker в пакет военной помощи Украине, сообщает Politico10 января

2023-01-10T09:34

2023-01-10T09:34

2023-01-10T09:35

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"Страйкеры" могут быть частью следующего транша военной помощи, Администрация может объявить о пакете, с "Страйкерами" или без них, в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии", - сообщил источник издания в Министерстве обороны США.Такое вооружение может быть поставлено Киеву для отражения российского наступления, которое якобы готовится на весну.На прошлой неделе в Вашингтоне объявили о крупнейшем пакете военной помощи, который превышает 3 миллиарда долларов. Он включает в себя, в частности, БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военная помощь, бронетехника, бронетранспортеры, сша, украина