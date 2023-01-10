США могут передать Украине современные бронетранспортеры - 10.01.2023 Украина.ру
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США могут передать Украине современные бронетранспортеры
США могут передать Украине современные бронетранспортеры - 10.01.2023 Украина.ру
США могут передать Украине современные бронетранспортеры
В Вашингтоне рассматривают внесение бронетранспортёров Stryker в пакет военной помощи Украине, сообщает Politico10 января
2023-01-10T09:34
2023-01-10T09:35
новости
военная помощь
бронетехника
бронетранспортеры
сша
украина
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"Страйкеры" могут быть частью следующего транша военной помощи, Администрация может объявить о пакете, с "Страйкерами" или без них, в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии", - сообщил источник издания в Министерстве обороны США.Такое вооружение может быть поставлено Киеву для отражения российского наступления, которое якобы готовится на весну.На прошлой неделе в Вашингтоне объявили о крупнейшем пакете военной помощи, который превышает 3 миллиарда долларов. Он включает в себя, в частности, БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, военная помощь, бронетехника, бронетранспортеры, сша, украина
Новости, военная помощь, бронетехника, бронетранспортеры, США, Украина

США могут передать Украине современные бронетранспортеры

09:34 10.01.2023 (обновлено: 09:35 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Оксана Джадан
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В Вашингтоне рассматривают внесение бронетранспортёров Stryker в пакет военной помощи Украине, сообщает Politico10 января
"Страйкеры" могут быть частью следующего транша военной помощи, Администрация может объявить о пакете, с "Страйкерами" или без них, в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии", - сообщил источник издания в Министерстве обороны США.
Такое вооружение может быть поставлено Киеву для отражения российского наступления, которое якобы готовится на весну.
На прошлой неделе в Вашингтоне объявили о крупнейшем пакете военной помощи, который превышает 3 миллиарда долларов. Он включает в себя, в частности, БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS.
Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.
Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до УкраиныДо Украины дойдут копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют. Об этом сообщил 8 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
 
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