https://ukraina.ru/20230109/1042476217.html
По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России - 09.01.2023 Украина.ру
По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
Украинские войска сегодня не способны устроить показательный прорыв на российскую территорию. Противник понимает, что наша армия гораздо сильнее украинской. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-09T19:44
2023-01-09T19:44
2023-01-09T19:44
новости
россия
всу
танк
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040721279_0:102:1081:710_1920x0_80_0_0_13b64594e5218aec9c926941602961f2.jpg
Пусть у нас нет такого большого числа личного состава у наших границ (в этом нет никакой необходимости), но огневая мощь у нас гораздо больше и господство в воздухе практически полное, а у ВСУ остались единицы боевых самолетов и вертолетов, отметил эксперт.Но говоря так, довольно оптимистически, все равно нужно держать порох сухим, проявлять бдительность и всегда давать отпор в два раза сильнее на любой украинский удар, какими бы средствами он ни наносился, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040721279_71:0:1031:720_1920x0_80_0_0_f5b513b55cc8e88221b38aa06eff8613.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, танк, авиация
Новости, Россия, ВСУ, танк, авиация
По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
Украинские войска сегодня не способны устроить показательный прорыв на российскую территорию. Противник понимает, что наша армия гораздо сильнее украинской. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Пусть у нас нет такого большого числа личного состава у наших границ (в этом нет никакой необходимости), но огневая мощь у нас гораздо больше и господство в воздухе практически полное, а у ВСУ остались единицы боевых самолетов и вертолетов, отметил эксперт.
"Танковых частей у России гораздо больше, и они более современные. Есть другие средства: стратегическая авиация, которая может сбрасывать неядерные бомбы с обычными фугасно-осколочными боезарядами большой мощности — по 500 килограмм, по тонне и даже больше", - указал Козин.
Но говоря так, довольно оптимистически, все равно нужно держать порох сухим, проявлять бдительность и всегда давать отпор в два раза сильнее на любой украинский удар, какими бы средствами он ни наносился, заключил собеседник издания.