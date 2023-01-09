https://ukraina.ru/20230109/1042476217.html

По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России

По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России - 09.01.2023 Украина.ру

По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России

Украинские войска сегодня не способны устроить показательный прорыв на российскую территорию. Противник понимает, что наша армия гораздо сильнее украинской. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-09T19:44

2023-01-09T19:44

2023-01-09T19:44

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Пусть у нас нет такого большого числа личного состава у наших границ (в этом нет никакой необходимости), но огневая мощь у нас гораздо больше и господство в воздухе практически полное, а у ВСУ остались единицы боевых самолетов и вертолетов, отметил эксперт.Но говоря так, довольно оптимистически, все равно нужно держать порох сухим, проявлять бдительность и всегда давать отпор в два раза сильнее на любой украинский удар, какими бы средствами он ни наносился, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, танк, авиация