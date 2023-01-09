В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной

Шантаж как метод политики. На саммите ЕС согласовали кредиты и оружие для Украины и санкции против России

Кроме выделения Украине 18 миллиардов евро в денежной форме, саммит ЕС принял решение увеличить на 2 миллиарда евро так называемый "Европейский фонд мира", из которого финансируются поставки оружия Киеву