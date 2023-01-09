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В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной - 09.01.2023 Украина.ру
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года, сообщила депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Лариса Билозир в эфире телеканала "Рада"
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
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23 июня главы стран ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Киеву был выдвинут ряд условий, которые нужно было выполнить после получения соответствующего статуса. Одним из них является судебная реформа, а также борьба с коррупцией.Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ukraina.ru/20221216/1041850163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, украина
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года, сообщила депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Лариса Билозир в эфире телеканала "Рада"
23 июня главы стран ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Киеву был выдвинут ряд условий, которые нужно было выполнить после получения соответствующего статуса. Одним из них является судебная реформа, а также борьба с коррупцией.
"Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023 на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина-ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год", - заявила Билозир.
Ранее пресс-служба Владимира Зеленского
сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.