В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230109/1042476103.html
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной - 09.01.2023 Украина.ру
В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года, сообщила депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Лариса Билозир в эфире телеканала "Рада"
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
новости
ес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036262546_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_55f9a1de963d2c1c82a217076a57c2b4.jpg
23 июня главы стран ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Киеву был выдвинут ряд условий, которые нужно было выполнить после получения соответствующего статуса. Одним из них является судебная реформа, а также борьба с коррупцией.Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ukraina.ru/20221216/1041850163.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036262546_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_644097301228aa3119245ec7b647f117.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, украина
Новости, ЕС, Украина

В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной

19:31 09.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года, сообщила депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Лариса Билозир в эфире телеканала "Рада"
23 июня главы стран ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Киеву был выдвинут ряд условий, которые нужно было выполнить после получения соответствующего статуса. Одним из них является судебная реформа, а также борьба с коррупцией.
"Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023 на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина-ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год", - заявила Билозир.
Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 06:17
Шантаж как метод политики. На саммите ЕС согласовали кредиты и оружие для Украины и санкции против РоссииКроме выделения Украине 18 миллиардов евро в денежной форме, саммит ЕС принял решение увеличить на 2 миллиарда евро так называемый "Европейский фонд мира", из которого финансируются поставки оружия Киеву
 
НовостиЕСУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:00"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть
19:44По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
19:31В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
19:13Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
19:02Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине
18:47Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
18:41Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
18:20На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию
18:16Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск
18:14Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
17:47В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
17:21СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
17:15Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
17:12Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
16:43Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество
16:35Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
16:25Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
16:19"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января
16:18Владимир Евсеев: Россия разрезает ВСУ пополам
16:06Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины
Лента новостейМолния