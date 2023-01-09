https://ukraina.ru/20230109/1042476001.html
Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии - 09.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
Россия правильно сделала, заняв эшелонированную оборону на левом берегу Днепра. Мы сохранили 30 тысяч наших бойцов, перевезли 5 тысяч тяжелых видов вооружений, поврежденную технику, снаряды и патроны. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-09T19:13
2023-01-09T19:13
2023-01-09T19:13
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Поскольку нам удалось эвакуировать жителей многих населенных пунктов на правой стороне [Днепра], откуда мы ушли (это 115 тысяч местных жителей, включая Херсон) и вывести их на безопасное расстояние и контролируемые нами территории, мы можем использовать тяжелую стратегическую авиацию, добавил Козин.Она действует на большой высоте, ее не в силах достать средства ПВО Украины. Российские силы могут бомбить все эти концентрации неонацистов более эффективно. Этим необходимо заниматься очень серьезно и целенаправленно, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, херсон, днепр, пво, украина
Новости, Россия, ВСУ, Херсон, Днепр, ПВО, Украина
Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
Россия правильно сделала, заняв эшелонированную оборону на левом берегу Днепра. Мы сохранили 30 тысяч наших бойцов, перевезли 5 тысяч тяжелых видов вооружений, поврежденную технику, снаряды и патроны. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
"Мы сохранили очень серьезный кулак, который позволяет нам еще очень и очень долго держать линию по левой части Днепра — на нашей стороне, которая вошла в состав Российской Федерации. Постепенно, используя дальнобойные вооружения, мы можем наносить высокоточные удары по украинской группировке, которая сейчас приблизилась к Днепру с правой стороны. У нас вполне есть такие возможности", - указал эксперт.
Поскольку нам удалось эвакуировать жителей многих населенных пунктов на правой стороне [Днепра], откуда мы ушли (это 115 тысяч местных жителей, включая Херсон) и вывести их на безопасное расстояние и контролируемые нами территории, мы можем использовать тяжелую стратегическую авиацию, добавил Козин.
Она действует на большой высоте, ее не в силах достать средства ПВО Украины. Российские силы могут бомбить все эти концентрации неонацистов более эффективно. Этим необходимо заниматься очень серьезно и целенаправленно, заключил собеседник издания.