https://ukraina.ru/20230109/1042476001.html

Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии

Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии - 09.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии

Россия правильно сделала, заняв эшелонированную оборону на левом берегу Днепра. Мы сохранили 30 тысяч наших бойцов, перевезли 5 тысяч тяжелых видов вооружений, поврежденную технику, снаряды и патроны. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-09T19:13

2023-01-09T19:13

2023-01-09T19:13

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Поскольку нам удалось эвакуировать жителей многих населенных пунктов на правой стороне [Днепра], откуда мы ушли (это 115 тысяч местных жителей, включая Херсон) и вывести их на безопасное расстояние и контролируемые нами территории, мы можем использовать тяжелую стратегическую авиацию, добавил Козин.Она действует на большой высоте, ее не в силах достать средства ПВО Украины. Российские силы могут бомбить все эти концентрации неонацистов более эффективно. Этим необходимо заниматься очень серьезно и целенаправленно, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, херсон, днепр, пво, украина