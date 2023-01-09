https://ukraina.ru/20230109/1042475407.html

Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине

Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине - 09.01.2023 Украина.ру

Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине

После передачи Украине бронетранспортёров и БМП европейские государства задумываются о поставках танков для ВСУ

2023-01-09T19:02

2023-01-09T19:02

2023-01-09T19:02

эксклюзив

хроники

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Как сообщил 9 января британский телеканал Sky News, власти Великобритании рассматривают возможность направить Украине основные боевые танки сухопутных войск Соединённого королевства - Challenger 2."Западный источник, знакомый с ходом этих обсуждений, заявил, что уже несколько недель идут дискуссии на тему передачи украинским военным некоторого количества Challenger 2 - основных боевых танков британской армии", - сообщил телеканал.По словам другого источника, Великобритания может отправить Украине 10 единиц Challenger 2. Источник отметил, что эта военная помощь не станет "фактором, меняющим ситуацию". При этом помощь будет значимой, ведь Британия будет первой страной, направившей Украине современные танки западного производства.Sky news также сообщил, что украинским военным придется пройти курс обучения для использования британских танков и поддержания их боеспособности.Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что уже поставили Украине 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры FV4333 Stormer, оснащённые зенитными ракетными комплексами Starstreak, а также противотанковые вооружения, системы ПВО и зенитные ракеты, транспорт снабжения, бронежилеты и каски, медикаменты и зимнее снаряжение.В тот же день в официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ пока не намерено поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2."В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями - сейчас боевую машину пехоты (Marder) отправить (Украине), и это то, что сейчас нас занимает. Все остальное должно обсуждаться друг с другом, когда появится срочная необходимость", - сказал Хебештрайт на брифинге.Днём ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключать поставку танков Leopard.На прошлой неделе Германия заявила, что передает Киеву боевые машины пехоты Marder в ответ на призывы предоставить более тяжёлое вооружение Украине.После этого стало известно, что заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard 2.Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet заявил, что власти страны сейчас рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в "коалиции стран", имеющих танки Leopard 2, и поставила некоторое их количество Украине."Вопрос находится на рассмотрении. Речь идет о символической поддержке, несколько, десяток штук. Это широкая коалиция стран", — сказал Кумох.Кумох пояснил, что Польша одна ничего не будет делать, а будет работать с партнёрами."Сколько Leopard предоставит Польша? Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно. Создание альтернативной реальности", — подчеркнул он.Как сообщают СМИ, всего на вооружении Польши есть более 240 танков Leopard 2: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.В свою очередь председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.По его словам, каждая европейская страна должна будет в определённой степени участвовать в процессе предоставления Украине танков, но для Финляндии приоритетом будет собственный оборонный потенциал."Если Европа собирается начать более масштабные поставки танков Украине, Финляндии было бы целесообразно присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", — заявил депутат.Хяккинен также заявил, что многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.Ранее, в конце декабря, депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зелёные") призвали власти страны ЕС принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 и этим показать пример для других государств.При этом и Польше, и Финляндии для того, чтобы поставить Leopard 2 Украине нужно ещё и разрешение Германии. Последняя же пока "лихорадочно" ищет обещанные Украине БМП, сообщило немецкое издание Spiegel."Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты", — указывалось в публикации издания.По информации Spiegel, когда стало известно о решении ФРГ передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности стали гадать, откуда Берлин собирается взять обещанную технику. Spiegel напомнил, что представитель кабмина ФРГ Хебештрайт в пятницу, 6 января, пообещал ответить на вопрос "в течение дня", но ответа так и не последовало.Само же издание отметило, что обещание Шольца "не так-то легко воплотить в жизнь".Согласно информации Spiegel, у оборонного концерна Rheinmetall есть на складе около 60 бракованных БМП Marder, однако их модернизация заняла бы слишком много времени."Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов", — указывалось в публикации.Депутат бундестага от находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Хеннинг Отте заявил изданию, что правительство ФРГ не подготовилось к поставкам такой техники, из-за чего "бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии"."Дальновидная политика осуществляется иначе", — заявил Отте.Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи от США входят боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выделении Украине колёсных танков AMX-10RC. Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом заявил о выделении Украине БМП Marder и систем ПВО Patriot.При этом ряд комментаторов на самой Украине указывает, что помимо поставки бронетехники необходимо решить вопрос с её ремонтом в полевых условиях и с обучением украинских военных и технического персонала.

https://ukraina.ru/20230109/1042470566.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники