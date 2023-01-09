https://ukraina.ru/20230109/1042474771.html
Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины - 09.01.2023 Украина.ру
Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
Уничтожение или повреждение такой ценной инфраструктуры Украины, как различные электроподстанции, теплоэлектростанции важно. Однако это не единственный способ заставить агрессора затихнуть. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-09T18:47
2023-01-09T18:47
2023-01-09T18:47
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энергетика
железная дорога
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Есть еще другой вариант, которым должны сопровождаться вышеуказанные действия. Это разрушения критически важной инфраструктуры на всей территории Украины — такая линия с нашей стороны должна продолжаться и наращиваться, подчеркнул эксперт.При этом нужно одновременно уничтожать тяжелые виды вооружений, которые поставляет Украине Запад различными способами: по железной дороге, автотрассам, с помощью военно-транспортной авиации НАТО, добавил он.Если североатлантический блок и Евросоюз говорят, что нужно укреплять эти пути поставок тяжелых видов вооружений на Украину, то мы, соответственно, должны разрушать все эти маршруты — на земле, в воздухе, на море, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/26/1034172684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f351d6ede96edac85296060f2e0a6b79.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, энергетика, железная дорога, нато
Новости, Россия, Украина, энергетика, железная дорога, НАТО
Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
Уничтожение или повреждение такой ценной инфраструктуры Украины, как различные электроподстанции, теплоэлектростанции важно. Однако это не единственный способ заставить агрессора затихнуть. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Есть еще другой вариант, которым должны сопровождаться вышеуказанные действия. Это разрушения критически важной инфраструктуры на всей территории Украины — такая линия с нашей стороны должна продолжаться и наращиваться, подчеркнул эксперт.
"Причем делать это необходимо, по моему мнению, каждый раз, когда ВСУ делают какие-то гадости в отношении наших мирных граждан или объектов, которые находятся на традиционно российской территории", - указал Козин.
При этом нужно одновременно уничтожать тяжелые виды вооружений, которые поставляет Украине Запад различными способами: по железной дороге, автотрассам, с помощью военно-транспортной авиации НАТО, добавил он.
Если североатлантический блок и Евросоюз говорят, что нужно укреплять эти пути поставок тяжелых видов вооружений на Украину, то мы, соответственно, должны разрушать все эти маршруты — на земле, в воздухе, на море, заключил собеседник издания.