https://ukraina.ru/20230109/1042474771.html

Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины

Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины - 09.01.2023 Украина.ру

Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины

Уничтожение или повреждение такой ценной инфраструктуры Украины, как различные электроподстанции, теплоэлектростанции важно. Однако это не единственный способ заставить агрессора затихнуть. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-09T18:47

2023-01-09T18:47

2023-01-09T18:47

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Есть еще другой вариант, которым должны сопровождаться вышеуказанные действия. Это разрушения критически важной инфраструктуры на всей территории Украины — такая линия с нашей стороны должна продолжаться и наращиваться, подчеркнул эксперт.При этом нужно одновременно уничтожать тяжелые виды вооружений, которые поставляет Украине Запад различными способами: по железной дороге, автотрассам, с помощью военно-транспортной авиации НАТО, добавил он.Если североатлантический блок и Евросоюз говорят, что нужно укреплять эти пути поставок тяжелых видов вооружений на Украину, то мы, соответственно, должны разрушать все эти маршруты — на земле, в воздухе, на море, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, энергетика, железная дорога, нато